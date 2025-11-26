“El gas no avisa dos veces”: lo que debes saber en Cáceres para evitar intoxicaciones en casa

La llamada entra al 112 apenas dura unos segundos, pero activa un engranaje preciso: bomberos, sanitarios, policía y técnicos de emergencias se movilizan ante un posible escape de gases en una vivienda. Y es que las intoxicaciones por gases de combustión siguen siendo una de las emergencias domésticas más peligrosas en Cáceres, muchas veces silenciosas, casi siempre evitables.

Los expertos advierten: “El gas no avisa dos veces”. La exposición prolongada a los gases de combustión —principalmente monóxido de carbono (CO)— puede causar daño neurológico, problemas respiratorios crónicos e incluso secuelas cardíacas permanentes. El riesgo es todavía mayor en pisos con termos antiguos o en viviendas poco ventiladas, muy frecuentes en ciudades como Cáceres.

Los termos domésticos suelen funcionar con gas butano o gas natural, dos combustibles seguros si se usan correctamente, pero muy peligrosos cuando hay una fuga o una mala combustión. El monóxido de carbono, por ejemplo, es incoloro, inodoro e indetectable sin un dispositivo específico.

Vivienda de la calle Encina que se vio afectada en la mañana de este martes. / Carlos Gil

Es precisamente esa invisibilidad lo que lo convierte en uno de los mayores enemigos silenciosos de los hogares.

Cómo identificar los primeros síntomas

Las señales de intoxicación suelen aparecer de forma progresiva: dolor de cabeza persistente, mareos o visión borrosa, náuseas sin causa aparente, somnolencia excesiva y en casos graves, pérdida de consciencia. El problema es que muchos confunden los síntomas con un resfriado, estrés o cansancio. Y cada minuto cuenta.

Los servicios de emergencia insisten en un protocolo claro: ventilar de inmediato abriendo puertas y ventanas, salir de la vivienda cuanto antes, llamar al 112, incluso si crees que la fuga es pequeña y no manipular interruptores ni electrodomésticos, para evitar chispas.

El Centro Coordinador de Emergencias 112 activa simultáneamente recursos y mantiene comunicación constante con los equipos desplazados. Los bomberos emplean medidores portátiles de gases y equipos de respiración para eliminar cualquier rastro de riesgo.

Hoy existen dispositivos asequibles que pueden cambiarlo todo: detectores de monóxido de carbono, alarmas inteligentes conectadas al móvil, válvulas automáticas que cortan el suministro al detectar anomalías y sensores integrados en calderas y termos modernos. Los especialistas recomiendan instalar al menos un detector por planta y revisar cada dos años cualquier aparato de combustión.

La prevención sigue siendo la mejor herramienta. Entre las medidas clave: ventilación adecuada en habitaciones con termos o estufas, mantenimiento anual por técnicos acreditados, sustitución de aparatos antiguos, limpieza periódica de chimeneas y conductos y evitar cubrir rejillas de aire.

Los expertos lo repiten como un mantra: “El gas no te da una segunda oportunidad”. Conocer los riesgos, detectar los síntomas y actuar rápido puede marcar la diferencia entre un susto… y una tragedia.