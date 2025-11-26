Centenario
El histórico Gran Teatro de Cáceres volverá a lucir como en 1926
Licitan por 155.000 euros la renovación de su fachada y su iluminación arquitectónica
El Consorcio Gran Teatro invertirá un total de 155.241 euros para renovar la iluminación ornamental de este edificio, que en 2026 cumplirá cien años, y que plantea en su licitación recuperar el cromatismo original de la fachada en el siglo XX.
Integración
El objetivo pasa por integrar la presencia del edificio en el centro de la ciudad (en la confluencia entre la zona urbana de Cánovas y el casco histórico) con una iluminación más eficiente y contenida.
En su aspecto exterior, es un edificio de tres plantas con diferentes líneas de ventanales, y lo más característico son los vanos en forma de ojo de buey y varias ventanas con arco de medio punto.
Se trata de un edificio que se inauguró el 23 de abril de 1926 para satisfacer las necesidades que en materia de espectáculos tenía la ciudad. Su telón se levanta por primera vez para disfrutar de la Compañía de Luis Vila, que representa la obra 'El Condado de Mairena'.
Cierre
El Gran Teatro de Cáceres cerró sus puertas en 1986 debido al abandono y la falta de programación y el auge de las salas de cine. Tras su cierre, fue vendido a la Junta de Extremadura, que lo reformó y reabrió en 1992 tras una restauración. Y se ha convertido en el mayor referente cultural de la ciudad.
Ya en el año 2020, el Gran Teatro inició obras de reforma y conservación del edificio, ya que el inmueble no había sido intervenido desde hacía casi 30 años. Obras que se acometieron con la aportación del Ayuntamiento de Cáceres para la celebración del WOMAD (119.000 euros), suspendido debido a la pandemia de la covid.
Aquellas obras sirvieron para implantar el nuevo equipo de sonido y rematar la reforma de los camerinos y la pintura del escenario. Además, se acometió la nueva instalación eléctrica que mejoró el sistema de calefacción, que daba fallos, “sin entorpecer el desarrollo de la programación”.
- Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
- María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
- Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
- Los negocios chinos ya no son de 'Todo a 100': Andy y Ana abren su tienda de moda en pleno corazón de Cáceres
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
- El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos