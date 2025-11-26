Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Centenario

El histórico Gran Teatro de Cáceres volverá a lucir como en 1926

Licitan por 155.000 euros la renovación de su fachada y su iluminación arquitectónica

Infografía de uno de los proyectos presentados: ‘Adecuación de las fachadas del Gran Teatro de Cáceres’ de la arquitecta Alba M. Tomé.

Infografía de uno de los proyectos presentados: ‘Adecuación de las fachadas del Gran Teatro de Cáceres’ de la arquitecta Alba M. Tomé. / CEDIDA

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El Consorcio Gran Teatro invertirá un total de 155.241 euros para renovar la iluminación ornamental de este edificio, que en 2026 cumplirá cien años, y que plantea en su licitación recuperar el cromatismo  original de la fachada en el siglo XX.

Infografía del proyecto ‘Adecuación de las fachadas del Gran Teatro de Cáceres’ de la arquitecta Alba M. Tomé.

Infografía del proyecto ‘Adecuación de las fachadas del Gran Teatro de Cáceres’ de la arquitecta Alba M. Tomé. / CEDIDA

Integración

El objetivo pasa por integrar la presencia del edificio en el centro de la ciudad (en la confluencia entre la zona urbana de Cánovas y el casco histórico) con una iluminación más eficiente y contenida. 

En su aspecto exterior, es un edificio de tres plantas con diferentes líneas de ventanales, y lo más característico son los vanos en forma de ojo de buey y varias ventanas con arco de medio punto.

Se trata de un edificio que se inauguró el 23 de abril de 1926 para satisfacer las necesidades que en materia de espectáculos tenía la ciudad. Su telón se levanta por primera vez para disfrutar de la Compañía de Luis Vila, que representa la obra 'El Condado de Mairena'. 

Cierre

El Gran Teatro de Cáceres cerró sus puertas en 1986 debido al abandono y la falta de programación y el auge de las salas de cine. Tras su cierre, fue vendido a la Junta de Extremadura, que lo reformó y reabrió en 1992 tras una restauración. Y se ha convertido en el mayor referente cultural de la ciudad.

Ya en el año 2020, el Gran Teatro inició obras de reforma y conservación del edificio, ya que el inmueble no había sido intervenido desde hacía casi 30 años. Obras que se acometieron con la aportación del Ayuntamiento de Cáceres para la celebración del WOMAD (119.000 euros), suspendido debido a la pandemia de la covid.

Noticias relacionadas y más

Aquellas obras sirvieron para implantar el nuevo equipo de sonido y rematar la reforma de los camerinos y la pintura del escenario. Además, se acometió la nueva instalación eléctrica que mejoró el sistema de calefacción, que daba fallos,  “sin entorpecer el desarrollo de la programación”. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
  2. María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
  3. Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
  4. Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
  5. Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
  6. Los negocios chinos ya no son de 'Todo a 100': Andy y Ana abren su tienda de moda en pleno corazón de Cáceres
  7. Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
  8. El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos

El icónico palacio de las 50 pesetas, en la provincia de Cáceres, tiene nuevo destino

El icónico palacio de las 50 pesetas, en la provincia de Cáceres, tiene nuevo destino

El histórico Gran Teatro de Cáceres volverá a lucir como en 1926

El histórico Gran Teatro de Cáceres volverá a lucir como en 1926

Mijina de Extremadura, la agenda mes a mes que ha agotado existencias: el proyecto de Gonzalo y Blanca de Miguel e Isabel Royo

Mijina de Extremadura, la agenda mes a mes que ha agotado existencias: el proyecto de Gonzalo y Blanca de Miguel e Isabel Royo

Encarna Solís: "No podemos bajar la guardia" contra el VIH, según el Ayuntamiento de Cáceres

Encarna Solís: "No podemos bajar la guardia" contra el VIH, según el Ayuntamiento de Cáceres

Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: "Es una magnífica noticia para un barrio en expansión"

Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: "Es una magnífica noticia para un barrio en expansión"

Los vecinos reclaman al alcalde la instalación de alumbrado eléctrico en el Paseo Alto de Cáceres a comienzos de 1920

Los vecinos reclaman al alcalde la instalación de alumbrado eléctrico en el Paseo Alto de Cáceres a comienzos de 1920

Libertad para el teniente de alcalde de Valdemorales (Cáceres), investigado por una presunta agresión sexual a una menor

Libertad para el teniente de alcalde de Valdemorales (Cáceres), investigado por una presunta agresión sexual a una menor

El menor sometido a un brutal acoso continuado en Cáceres “Quería justicia, no disculpas”

El menor sometido a un brutal acoso continuado en Cáceres “Quería justicia, no disculpas”
Tracking Pixel Contents