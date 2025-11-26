El histórico Gran Teatro de Cáceres volverá a lucir como en 1926

El Consorcio Gran Teatro invertirá un total de 155.241 euros para renovar la iluminación ornamental de este edificio, que en 2026 cumplirá cien años, y que plantea en su licitación recuperar el cromatismo original de la fachada en el siglo XX.

Infografía del proyecto ‘Adecuación de las fachadas del Gran Teatro de Cáceres’ de la arquitecta Alba M. Tomé. / CEDIDA

Integración

El objetivo pasa por integrar la presencia del edificio en el centro de la ciudad (en la confluencia entre la zona urbana de Cánovas y el casco histórico) con una iluminación más eficiente y contenida.

En su aspecto exterior, es un edificio de tres plantas con diferentes líneas de ventanales, y lo más característico son los vanos en forma de ojo de buey y varias ventanas con arco de medio punto.

Se trata de un edificio que se inauguró el 23 de abril de 1926 para satisfacer las necesidades que en materia de espectáculos tenía la ciudad. Su telón se levanta por primera vez para disfrutar de la Compañía de Luis Vila, que representa la obra 'El Condado de Mairena'.

Cierre

El Gran Teatro de Cáceres cerró sus puertas en 1986 debido al abandono y la falta de programación y el auge de las salas de cine. Tras su cierre, fue vendido a la Junta de Extremadura, que lo reformó y reabrió en 1992 tras una restauración. Y se ha convertido en el mayor referente cultural de la ciudad.

Ya en el año 2020, el Gran Teatro inició obras de reforma y conservación del edificio, ya que el inmueble no había sido intervenido desde hacía casi 30 años. Obras que se acometieron con la aportación del Ayuntamiento de Cáceres para la celebración del WOMAD (119.000 euros), suspendido debido a la pandemia de la covid.

Aquellas obras sirvieron para implantar el nuevo equipo de sonido y rematar la reforma de los camerinos y la pintura del escenario. Además, se acometió la nueva instalación eléctrica que mejoró el sistema de calefacción, que daba fallos, “sin entorpecer el desarrollo de la programación”.