Patrimonio
El icónico palacio cacereño de las 50 pesetas tiene nuevo destino
El emblemático Palacio de Chaves Calderón, con su singular balcón de esquina, nueva adquisición de la Fundación Cajalmendralejo
La Fundación Cajalmendralejo ha formalizado la adquisición del Palacio de Chaves Calderón (siglo XVI), un emblemático inmueble situado en Trujillo (Cáceres), que será destinado al desarrollo de iniciativas culturales, educativas y sociales, consolidando de esta forma su presencia territorial y ampliando su capacidad de actuación en el ámbito social y cultural.
En el corazón del casco histórico trujillano
El Palacio de Chaves Calderón, una edificación de alto valor histórico y arquitectónico situada en el corazón del casco antiguo de Trujillo, pasa a integrarse así en la estructura de la Fundación Cajalmendralejo como un espacio destinado al “desarrollo de proyectos culturales, educativos y sociales alineados con sus fines fundacionales”.
La Fundación Cajalmendralejo desarrolla programas y acciones orientadas a la asistencia e inclusión social, la promoción educativa y cultural, el fomento del empleo y la cooperación con entidades del tercer sector, “actuando como agente dinamizador de iniciativas que contribuyen al progreso sostenible y al bienestar colectivo en toda la región”.
Esta actuación forma parte de la hoja de su ruta, “reforzando aún más su presencia, su capacidad de acción y su impacto directo en la sociedad”, según manifiestan desde la fundación.
Historia palaciega
Se destaca que el Palacio de Chaves Calderón, de estilo renacentista y obra del arquitecto trujillano Francisco Becerra fue encargado en 1570.
Lo encargó Isabel Mendoza, viuda de Martín de Chaves Calderón, y constituye uno de los “hitos más singulares del patrimonio civil extremeño”. Su diseño combina elementos góticos y renacentistas, visibles tanto en el arco ojival de la entrada como en su célebre balcón de esquina, único en el mundo, que integra puerta y ventana en ángulo.
Este rasgo distintivo lo convirtió en símbolo de Extremadura, al figurar en la moneda de 50 pesetas emitida en 1993, junto al Puente Romano de Alcántara. La edificación conserva su estructura original del siglo XVI, con techos abovedados, biblioteca con vigas de madera, amplios jardines, aljibe y caballerizas, que reflejan la elegancia y autenticidad de la arquitectura nobiliaria trujillana.
Dispone además de diversas dependencias, salones principales y un porche exterior, que armonizan con el conjunto histórico-artístico del casco antiguo de Trujillo, a pocos metros de su monumental Plaza Mayor, presidida por la estatua ecuestre del conquistador Pizarro.
- Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
- María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
- Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
- Los negocios chinos ya no son de 'Todo a 100': Andy y Ana abren su tienda de moda en pleno corazón de Cáceres
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
- El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos