Una iluminación LED no invasiva viste la muralla de Cáceres en el inicio de la Navidad

Cáceres celebra los 39 años de su declaración UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, un hito que marcó “un antes y un después para esta ciudad”, tal y como ha destacado el alcalde, Rafael Mateos, durante el encendido especial de la iluminación ornamental de la muralla, preludio de la Navidad cacereña.

FOTOGALERÍA | Cáceres ilumina su muralla /

Encendido

El encendido ha tenido lugar este miércoles a los pies del Arco de la Estrella, donde se ha activado el alumbrado de la Torre de Bujaco, el propio arco y el lienzo norte de la muralla. Además, de forma simultánea se iluminó el lienzo sureste, visible desde la barriada de San Marquino y considerado por el alcalde como “una de las vistas más impresionantes de nuestra ciudad”.

Mateos subray el carácter simbólico del día: “Hoy, 26 de noviembre, es una fecha histórica para Cáceres. Son 39 años desde que fuimos declarados Patrimonio de la Humanidad, y queríamos celebrarlo como merece”.

Mateos y parte de su equipo en el encendido de la muralla. / CARLOS GIL

Encendido navideño y respeto patrimonial

El alcalde señala que este acto supone también el arranque de la temporada navideña: “Es el pistoletazo de salida a la época navideña y una conmemoración importantísima para toda la ciudad.”

Respecto a posibles novedades en la iluminación, aclara que se mantiene el mismo sistema LED introducido el año pasado: “No hay prácticamente cambios. Son luces LED sin carácter invasivo, no llevan taladros ni anclajes permanentes. Cumplen con toda la normativa del Patrimonio de la Humanidad”.

Además, expresó su deseo de que esta iluminación continúe en el futuro: “Es una iluminación respetuosa que ya estrenamos el año pasado y que espero que se mantenga en el tiempo.”