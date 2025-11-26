Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: "Es una magnífica noticia para un barrio en expansión"

El barrio del Parque del Rodeo celebra la apertura de un nuevo supermercado ubicado en la calle María Auxiliadora 10-12. Se trata de un nuevo establecimiento de la marca española Dia, que refuerza su apuesta por Extremadura y cuenta ya con once tiendas en la ciudad de Cáceres. El recinto cuenta con 330 metros cuadrados y ha sido necesaria la contratación de cuatro empleados para sumar ocho trabajadores en total en el local.

Testimonio

La noticia ha caído de maravilla entre los vecinos. Jaime estaba comprando en la sección de frutas y verduras y ha contado a este diario que, al residir alquilado en la calle Beata Madre Matilde, "me viene muy bien un comercio más en la zona". "Aprovecho que hoy hay ofertas por la nueva apertura para venir aquí a comprar. Hay otros dos negocios iguales, un Coviran y un Provecaex, pero cuanta más variedad haya en la zona mejor para el barrio", cuenta.

A su lado se encontraba Concha haciendo su compra diaria: "La apertura me parece muy bien porque le da vida al barrio. Ya tenemos donde elegir, vivo en esta misma calle. Cada vez somos más población y esto nos va a venir muy bien a todos", señala.

Habla el alcalde

A la inauguración oficial, que ha tenido lugar en la mañana de este miércoles, ha asistido el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos. Ha señalado que "es una magnífica noticia porque genera empleo de forma directa y da servicio a una barriada que está en expansión, como es la zona del Rodeo".

Día abre este nuevo negocio en la ciudad después de apenas un mes y medio de obras y se convierte en un nuevo establecimiento para sumar experiencias de compra más rápida y completa sin tener que alejarse de la población. El horario de apertura al público será de lunes a sábado, entre las 9.00 y las 21.30 horas.