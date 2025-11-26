Rafa, el padre de la familia de Cáceres hospitalizada por la mala combustión de un calentador: "Lo que más nos preocupaba eran las niñas"

A primera hora de la tarde de este martes, Rafa, el padre de la familia afectada por la mala combustión de un termo calentador de agua en la calle Encina de la barriada cacereña de Aguas Vivas, todavía se encontraba sobrecogido por lo que su mujer y sus hijas habían tenido que pasar la noche anterior.

Pasadas las nueve y media de la noche del lunes dio aviso a la Centro Coordinador de Emergencias 112 porque, mientras bañaba a sus dos pequeñas de cuatro meses y tres años, se comenzaron a marear. "Los gases de la caldera no se estaban evacuando de la forma correcta", asegura a este diario. Tras alertar del incidente, se activó un gran operativo compuesto por personal del PAC de la capital cacereña, una ambulancia de Soporte Vital Básico, dotaciones de bomberos del Sepei y agentes de la Policía Nacional y local.

No había fugas

Los bomberos inspeccionaron la vivienda y no detectaron ninguna fuga. Los sanitarios decidieron trasladar a los cuatro afectados al Hospital San Pedro de Alcántara para una valoración más exhaustiva y aportarles oxígeno. Allí pasaron más de seis horas (desde las once de la noche hasta las cinco de la madrugada, cuando recibieron el alta).

Rafa, de 35 años, es sevillano. Lleva desde 2020 residiendo en Cáceres con su pareja, de 31. Hace tres años, adquirieron la vivienda en la que ha ocurrido el suceso: una casa unifamiliar de la calle Encina, número 20. "Es la primera vez que nos ocurre algo así. Hemos avisado al técnico para que venga, hasta entonces no vamos a utilizar el calentador. Lo tenemos todo abierto y seguimos ventilando la casa", explica.

Evacuación

"No sabemos exactamente el motivo, pero el gas no se evacuó de la forma correcta. Debe ser por el viento. Lleva un tubo grueso que lo expulsa al exterior, pero esta vez no funcionó de la forma correcta. La mitad se fue a la calle y la otra mitad se quedó dentro. Los síntomas eran los mismos a los de un escape de gas", incide el joven afectado.

La noche en el hospital fue muy larga, aunque los dos progenitores no presentaban mal estado: "Llamamos para que atendiesen a las niñas. Nosotros no estábamos tan mal. En el San Pedro nos pusieron oxígeno para garantizar la buena respiración", cuentan. Este martes lo han pasado entero en su casa. Las niñas se levantaron tarde porque hasta las seis de la madrugada no llegaron a casa. Este miércoles regresarán a la normalidad.

Solución

La solución pasa ahora por reparar el calentador e instalar uno nuevo, pero en esta ocasión será eléctrico. Además, lo emplazará en el patio exterior para que no ocurran problemas similares. Hasta entonces, prefieren no utilizar la instalación de gas para que no les ocurran más problemas.