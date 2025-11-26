El menor sometido a un brutal acoso continuado en Cáceres “Quería justicia, no disculpas”

La ciudad de Cáceres vuelve a estremecerse ante un caso de acoso escolar que la justicia ya ha zanjado con una condena, tal como ha avanzado El Periódico Extremadura. Cuatro menores han sido declarados culpables de un delito contra la integridad moral, tras reconocer ante la jueza años de hostigamiento sistemático contra un compañero: insultos diarios, humillaciones públicas, agresiones físicas, aislamiento social e incluso persecución fuera del colegio y hasta después de que la víctima cambiara de centro.

Según la sentencia, el acoso comenzó en 1º de la ESO, cuando los autores aún eran inimputables, y se intensificó en 3º de la ESO, con los cuatro agresores ya con 14 años. La víctima se convirtió en un blanco constante: “calvo hijo de puta, no vales para nada, puto gay…” y otras expresiones igual de crueles aparecen recogidas en el fallo judicial. Pero no fueron solo palabras: collejas, empujones, zancadillas, esconderle el material, pedirle dinero para devolvérselo y expulsarlo de chats y juegos de equipo formaban parte de su día a día.

Un alumno brillante que entendió antes que nadie lo que debía hacer

El joven, catalogado de altas capacidades, mantuvo desde el principio una claridad extraordinaria sobre lo que estaba viviendo. Su abogado lo define como un “menor maduro”: entendía lo que pasaba, cómo debían proceder y qué significaba la vía judicial. No quería perdones teatrales ni disculpas vacías. “Quiero que se juzgue lo que ha pasado”, dijo desde el primer día.

Asistió a todas las reuniones con el despacho Corvillo Abogados, participó activamente en cada decisión —siempre con el consentimiento de sus padres— y demostró una lógica “propia de un adulto”. Su implicación fue clave para sostener el proceso. En el ámbito jurídico y sanitario español, la figura del menor maduro se reconoce cuando un adolescente —normalmente entre los 12 y 16 años— demuestra capacidad plena para comprender la situación, valorar riesgos, tomar decisiones razonadas y expresar criterios propios con coherencia. Es decir, no se trata solo de una cuestión de edad, sino de madurez intelectual y emocional.

Los profesionales (médicos, psicólogos o jueces, según el caso) evalúan si ese menor entiende las implicaciones de un tratamiento, un proceso judicial o cualquier decisión que afecte a sus derechos. Cuando esa madurez queda demostrada, su opinión se tiene muy en cuenta, pudiendo incluso ser determinante.

En este caso concreto, el joven acosado encajaba plenamente en esa categoría: acudió a todas las reuniones, razonó con lucidez, comprendió el procedimiento judicial y dejó claro que no buscaba disculpas simbólicas, sino justicia real. Su posición —segura, analítica y firme— hizo que su criterio se tratara “como el de un adulto” dentro del proceso, siempre acompañado por sus padres.

Cambiar de centro no frenó el infierno

La familia decidió sacarlo del colegio original al ver que la situación no mejoraba. Pero el acoso continuó: los agresores lo esperaban a la salida del nuevo instituto, lo insultaban cuando lo veían en el parque y lo intimidaban delante de otros jóvenes.

El último episodio ocurrió el 21 de octubre de 2024. El chico regresaba a casa con su padre cuando varios de los menores volvieron a increparlo en plena calle. Al bajar el padre del coche para pedir explicaciones, la respuesta fue chulesca: “Uy, qué miedo, que viene el padre”. Ese mismo día, la familia acudió a la Policía Nacional a denunciar. La intervención policial fue inmediata y eficaz, según destaca la defensa.

La sentencia recoge que tres de los menores deberán cumplir ocho meses de tareas socioeducativas y uno de ellos seis meses, además de una orden de alejamiento de 50 metros durante un año. También deberán asumir las costas del proceso.

El despacho que ha llevado el caso enfatiza la profesionalidad de la Fiscalía de Menores, que entendió desde el primer momento la gravedad de los hechos y la necesidad de un reproche penal. La Policía Nacional, señalan, actuó “con inmediatez y rigor”.

“Se ha hecho justicia”

Tras años de sufrimiento, el menor está encontrando estabilidad: superó un bache académico, recuperó su ritmo y ahora obtiene “notazas”, según su entorno. “Está feliz, tranquilo, con temple. Y siente que el sistema ha respondido”, señalan. Mientras la sentencia marca un precedente claro en Cáceres, el relato deja al descubierto una realidad incómoda: el acoso continuado, persistente y normalizado sigue siendo una amenaza silenciosa en los centros educativos. Hoy, al menos, un joven que decidió no callarse ha conseguido que su voz —y la justicia— ganen.