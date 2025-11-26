Mijina de Extremadura, la agenda mes a mes que ha agotado existencias: el proyecto de Gonzalo y Blanca de Miguel e Isabel Royo

La identidad extremeña toma forma en Mijina de Extremadura, el proyecto que Gonzalo de Miguel, Blanca de Miguel e Isabel Royo han puesto en marcha desde Cáceres.

¿Cómo surgió la iniciativa?

"La idea empezó hace año y medio. Estábamos tomando algo fuera de casa cuando, una vez más, salió aquella conversación sobre el proyecto que tantas veces habíamos imaginado. Fue entonces cuando lo vimos claro, queríamos crear una agenda de Extremadura que uniera organización y cultura. Al principio pensamos en un pequeño dossier mensual centrado en una sola temática, pero nos sabía a poco, demasiado simple. Así que decidimos dar un paso más y apostar por un ilustrador de aquí, de Cáceres, Katrina, tatuador, ilustrador extremeño y también ganadero", cuenta Gonzalo.

Poner en valor la cultura extremeña

"Queríamos poner en valor nuestra cultura y situar a Extremadura en el mapa. Por eso decidimos que cada mes tendría una temática distinta, pensada para llegar a todo tipo de público, desde gente joven hasta adultos. Muchas personas no se imaginan todo lo que se puede hacer en nuestra región", añade Blanca.

Cada mes gira en torno a una temática

"Ha habido muchos cambios por el camino. Hemos tenido que adaptar la agenda varias veces para que no acabara pareciéndose a una enciclopedia. Al final, es una agenda y no puede incluir absolutamente todo. Cada mes gira en torno a una temática. Por ejemplo, hay un mes dedicado al agua, donde hablamos de las banderas azules, de comarcas y de pueblos. También, hemos incluido un listado de todas las localidades de Extremadura para que cada persona pueda marcar las que ya ha visitado y las que aún le quedan por descubrir".

Incluye juegos, palabras típicas, información sobre monumentos, actividades y rutas

"Añadimos juegos, palabras típicas de la región, información sobre monumentos, experiencias, actividades y rutas adaptadas para personas con mascotas o con movilidad reducida. Queríamos dejar claro que no es una guía turística, es una agenda. Y, si todo sale bien, el año que viene lanzaremos otra."

Actualmente cuentan con una página web, aunque al principio empezaron a dar a conocer el proyecto a través de sus círculos más cercanos, amigos y familiares.

"Pensábamos que la acogida sería mucho más lenta, pero todo lo que habíamos pedido ya se ha vendido. Cada vez más gente nos conoce y muchas personas están comprando a través de nuestra web, incluso desde pueblos de la región y extremeños que viven en Galicia, Asturias o Málaga. Eso es lo bonito de Extremadura, el boca a boca funciona muchísimo. Además, en unos días la agenda estará disponible en varias papelerías y establecimientos culturales de la región."

Emprender en Extremadura

"Por último, me gustaría destacar que la gente joven sí puede emprender en Extremadura. Poco a poco están surgiendo nuevas oportunidades laborales y siento que todos lo estamos intentando,nosotros con nuestro proyecto, Sanguijuelas con su música… al final, cada uno aporta su granito de arena para impulsar nuestra región", concluye Gonzalo.