Entre minas y ermitas: el PSOE se va de ruta por Cáceres

El PSOE de Cáceres ha retomado su actividad de rutas senderistas con la militancia y ciudadanía. Ahora propone una nueva ruta para el próximo domingo, 30 de noviembre: un trayecto de alrededor de 9 kilómetros, de baja dificultad y para todas las edades, 'sorteando' minas y ermitas.

'Pateando Cáceres'

La Agrupación Socialista de Cáceres ofrece así una nueva propuesta dentro de su programa de rutas senderistas 'Pateando Cáceres', actividad abierta a militancia y ciudadanía.

Bajo el título 'Minas y Ermitas', el próximo domingo, a las 10:00 horas, proponen un recorrido de 9 kilómetros, con salida y llegada desde el Edificio Embarcadero, para pasear a través del pasado minero de la ciudad.

La participación es totalmente gratuita pero requiere inscripción enviando un correo electrónico al siguiente mail: psoeinstitucionalcaceres@gmail.com o llamando al teléfono habilitado (689105428).

Desde el PSOE de Cáceres animan a participar en esta propuesta con la que se busca conocer mejor la ciudad de Cáceres y su entorno, además de compartir un espacio de escucha con la ciudadanía.

'Pateando Cáceres' continuará en los próximos meses con rutas que recorrerán espacios como la zona de Ribera del Marco, la Solana de la Montaña, el Cerro Arropez y Valdeflores.