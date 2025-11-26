Senderismo para todas las edades
Entre minas y ermitas: el PSOE se va de ruta por Cáceres
El PSOE de Cáceres ha retomado su actividad de rutas senderistas con la militancia y ciudadanía. Ahora propone una nueva ruta para el próximo domingo, 30 de noviembre: un trayecto de alrededor de 9 kilómetros, de baja dificultad y para todas las edades, 'sorteando' minas y ermitas.
'Pateando Cáceres'
La Agrupación Socialista de Cáceres ofrece así una nueva propuesta dentro de su programa de rutas senderistas 'Pateando Cáceres', actividad abierta a militancia y ciudadanía.
Bajo el título 'Minas y Ermitas', el próximo domingo, a las 10:00 horas, proponen un recorrido de 9 kilómetros, con salida y llegada desde el Edificio Embarcadero, para pasear a través del pasado minero de la ciudad.
La participación es totalmente gratuita pero requiere inscripción enviando un correo electrónico al siguiente mail: psoeinstitucionalcaceres@gmail.com o llamando al teléfono habilitado (689105428).
Desde el PSOE de Cáceres animan a participar en esta propuesta con la que se busca conocer mejor la ciudad de Cáceres y su entorno, además de compartir un espacio de escucha con la ciudadanía.
'Pateando Cáceres' continuará en los próximos meses con rutas que recorrerán espacios como la zona de Ribera del Marco, la Solana de la Montaña, el Cerro Arropez y Valdeflores.
- Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
- María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
- Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
- Los negocios chinos ya no son de 'Todo a 100': Andy y Ana abren su tienda de moda en pleno corazón de Cáceres
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
- El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos