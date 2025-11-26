Moctezuma (Cáceres) pide atención: caos de aparcamiento, suciedad y sin iluminación navideña

La falta de aparcamiento, la acumulación de suciedad en las calles, los riesgos que concentra el eje de la avenida Isabel de Moctezuma y la escasa iluminación nocturna se han convertido en las principales preocupaciones de los vecinos de esta barriada cacereña.

Sus calles se transforman de manera notable cuando cae la noche, y algunos advierten que la deficiente iluminación en puntos concretos provoca cierta sensación de inseguridad que afecta especialmente a mujeres y personas mayores.

Sin alumbrado festivo

Además, a las puertas de la Navidad, y con el encendido del alumbrado previsto para este viernes 28 de noviembre, los residentes lo tienen claro: la estética festiva no puede ocultar algunos de los problemas de fondo. Muchos lamentan que, año tras año, la transitada avenida que vertebra el barrio quede al margen del ambiente navideño que sí se percibe en otras zonas de la ciudad.

En total, el ayuntamiento anunció la instalación de más de un millón de luces LED para iluminar tanto la ciudad como las pedanías mediante arcos, cortinas luminosas, cordones y figuras en rotondas. "Aquí solo colocan una estrella en la rotonda que hay a cada lado de la avenida", se queja un vecino que ha pasado gran parte de su vida en el barrio. Según afirma, esta mínima decoración no refleja la importancia de la calle ni ayuda a crear un verdadero ambiente festivo, generando sensación de abandono y falta de atención por parte del ayuntamiento.

Problemas para aparcar

“Aquí no cabe un coche más. Es imposible aparcar a partir de ciertas horas”, expone Ramón Pino, residente en Moctezuma desde hace veinte años. La saturación y las dificultades para encontrar aparcamiento se han convertido en otra de las principales quejas de la zona. Tanto la avenida como las calles interiores se ven colapsadas por vehículos en doble fila, generando congestión, riesgo para peatones y complicaciones para el tráfico local.

Ante este escenario, los vecinos plantean distintas soluciones, que van desde la creación de nuevos aparcamientos disuasorios hasta la redistribución de espacios actualmente infrautilizados. “Hay solares que podrían habilitarse para crear nuevas plazas de estacionamiento”, señalan algunos comerciantes de la barriada.

La limpieza, una herida diaria

La suciedad es otro de los problemas que enfrentan a diario. “El barrio no está limpio, y no es una opinión: es lo que se ve cada mañana”, lamenta Maribel, residente en la calle Atahualpa.

La percepción es clara: la falta de limpieza empeora el ánimo. “No es solo estética, es bienestar”, apunta. Por ello reclaman soluciones inmediatas: más frecuencia de recogida, campañas de concienciación y sanciones reales para quienes abandonan residuos.

Muchos vecinos recuerdan que las mejoras necesarias no requieren grandes inversiones, sino escuchar más a quienes viven día tras día en el barrio. Mientras tanto, Moctezuma mira hacia el futuro inmediato con una mezcla de ilusión y cansancio: ilusión por lo que puede ser, cansancio por lo que sigue sin cambiar.