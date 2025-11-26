Asuntos sociales
El protocolo del frío para personas sin hogar de Cáceres no se adelanta a pesar de la gran bajada de temperaturas
Se activará el 1 de diciembre, tal y como se estableció en octubre en el Consejo Sectorial de Personas Sin Hogar
La ola de frío que llegó a la ciudad de Cáceres durante la pasada semana no ha provocado que se adelanten las medidas del protocolo de frío para personas sin hogar. El Consejo Sectorial de Personas Sin Hogar celebrado en octubre estableció que la activación se realizaría a partir del 1 de diciembre para la atención ante situaciones atmosféricas adversas.
Para qué
Se trata de un conjunto de medidas, servicios y acciones de coordinación que se ponen en marcha durante los meses de peor climatología con el objetivo de que ninguna persona duerma en la calle. El protocolo se firmará este jueves por parte del alcalde, Rafa Mateos, acompañado de la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, con Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, Cruz Roja, DYA Social, Policía Local, Policía Nacional, Banco de Alimentos y la Obra Social la Milagrosa de las Hijas de la Caridad.
Se pondrá en marcha de forma similar al año anterior, cuando se activó el 2 de diciembre. Para estas medidas, es fundamental la importancia de la coordinación entre los miembros del consejo para abordar las situaciones en las que se encuentran las personas sin hogar.
De diez a doce
El año pasado, el número de plazas aumentó de diez a doce. Además, se dispuso de una mayor accesibilidad debido al traslado del Centro de Emergencia Social desde los Hermanos Franciscanos en la calle Ríos Verdes, al albergue municipal en el edificio Valhondo.
