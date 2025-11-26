El roadshow de los lácteos llega a Cáceres para promover el consumo de productos europeos

El roadshow de los lácteos llega a Cáceres dentro de la campaña “Cuenta con los lácteos europeos”, impulsada por la Organización Interprofesional Láctea (InLac) con apoyo de la Unión Europea para el periodo 2025-2028. El proyecto recorre España en un autobús itinerante vinilado por el ilustrador Óscar Alonso, “72kilos”, creador seguido por más de tres millones de personas en redes sociales.

La iniciativa busca acercar al consumidor urbano las bondades nutricionales, medioambientales y sociales del sector, promoviendo el consumo de tres lácteos al día como hábito saludable y sostenible. Además, da continuidad a la campaña anterior, “Cuenta con los productos lácteos europeos”, que cerró su ciclo en febrero de 2025 tras tres años de acciones en España y Bélgica.

La unidad móvil, que estará en Cáceres hoy 26 y mañana 27 de noviembre, se ha transformado en un espacio moderno, cómodo y visualmente llamativo. En su interior, los visitantes pueden sentarse para visualizar un vídeo infográfico que explica los valores de un sector comprometido con el medio ambiente, el bienestar animal y el desarrollo rural.

Dónde y cuándo QUÉ. Roadshow de los lácteos en Cáceres CUÁNDO. Mañana, 27 de noviembre de 2025 HORARIO. De 11.30 a 19.00 horas DÓNDE. Avenida de la Ruta de la Plata, esquina calle Roma

Los asistentes también podrán seguir las redes sociales de la campaña y participar en la “ruleta láctea de la suerte”, un juego con premios directos que busca fomentar la interacción y la divulgación.

Interior de la instalación. / El Periódico Extremadura

“Queremos concienciar a los consumidores de Cáceres de que cada gesto cuenta para lograr una dieta más saludable y respetuosa con el planeta; como apostar por los lácteos de cercanía, evitar el desperdicio alimentario o utilizar cestas reutilizables”, señalan desde InLac.

El roadshow aspira a reforzar el vínculo con el consumidor, visibilizar los compromisos del sector lácteo con la sostenibilidad y promover el apoyo a la producción europea, clave para el empleo rural y la lucha contra la despoblación.

Divulgación

El roadshow de los lácteos es un autobús itinerante convertido en un espacio divulgativo que recorre distintas ciudades españolas para acercar al consumidor urbano la realidad del sector lácteo. Esta unidad móvil, totalmente vinilada para la campaña y diseñada por el ilustrador 72kilos, funciona como un punto de encuentro donde los visitantes pueden conocer de manera amena y visual los beneficios nutricionales de los lácteos, así como el compromiso del sector con la sostenibilidad, el bienestar animal y el desarrollo rural.

En el interior del vehículo, los ciudadanos pueden sentarse a ver un vídeo infográfico, seguir las redes de la campaña y participar en actividades interactivas como la “ruleta láctea de la suerte”, pensada para reforzar el mensaje de la campaña y promover hábitos saludables como el consumo de tres lácteos al día. El objetivo principal del roadshow es acercar información clara y atractiva al público urbano, reforzando el vínculo entre el consumidor y la producción láctea europea.