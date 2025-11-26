"Que vengan a La 13", que la suerte te crece: la administración del Carrefour reparte 40.000 euros en la Bonoloto y sueña con dar un gran premio en Navidad

La Navidad se ha adelantado -al menos un poquito- en la administración número 13 del Carrefour de Cáceres. Allí, entre décimos, colas crecientes y supersticiones que empiezan a despertarse en toda la ciudad, José Manuel Villanueva, su titular desde hace una década, recibió este lunes una noticia que transforma cualquier lunes gris: un premio de 40.231,97 euros en la Bonoloto cayó en su ventanilla.

“Llevamos diez años al pie del cañón y oye… ¡la suerte vuelve!”, dice Villanueva a este diario con una mezcla de alegría y expectación. El premio corresponde a un boleto de segunda categoría (cinco aciertos más complementario), validado el 25 de noviembre, con una combinación que ya ha dado la vuelta entre los habituales: 5, 8, 13, 14, 21 y 26, complementario 34 y reintegro 9.

Pero la magia está en el detalle: el boleto se jugó con números elegidos a mano, no generados por máquina. “Eso significa que el cliente los puso por algo… por intuición, por costumbre o por cariño. Y acertó”, explica el administrador.

José Manuel Villanueva en la administración La 13 del Carrefour. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

Villanueva reconoce que ahora vive su propio suspense: “Esperamos que venga, que nos diga que es él o ella, y que lo disfrute. Un premio así, justo antes de Navidad, viene de maravilla.”

No ha sido el único pellizco del año. La administración ya repartió hace un mes otro premio de la Bonoloto, esta vez de 11.000 euros. “En esa ocasión nadie vino a contárnoslo… A ver si esta vez sí”, añade entre risas.

Pero lo que de verdad acelera el pulso de las administraciones en estas fechas no es la Bonoloto, sino el Sorteo Extraordinario de Navidad, ese ritual nacional que convierte ventanillas, bares, panaderías y centros comerciales en pequeñas oficinas de ilusión colectiva.

“La venta está yendo mejor que el año pasado”, afirma. “Pero lo fuerte viene ahora, los últimos diez días son pura locura. ¡Esperamos que Cáceres entera venga a por su décimo a la 13!”

La administración 13: del número maldito… al número fetiche

Muchos clientes preguntan por el número. ¿Por qué “la 13”? ¿Es un guiño? ¿Una apuesta? Villanueva lo aclara entre carcajadas: “No tiene misterio: nos tocó ese número. Pero oye, es el número de la buena suerte. Así que lo dejamos tal cual.”

Y parece que funciona. A la administración del Carrefour, situada en uno de los puntos con más tráfico del comercio cacereño, empiezan a acercarse curiosos, habituales y supersticiosos. Con cada foto, cada pellizco, cada décimo entregado, la esperanza va subiendo.

La Bonoloto: el sorteo de todos los días

El sorteo, el más cotidiano del país, se celebra a diario. Ocho columnas por boleto, números del 1 al 49, seis bolas extraídas del bombo principal y una más del segundo bombo para el reintegro. Un sistema sencillo y barato, que ha convertido a la Bonoloto en la compañera de sobremesa de miles de españoles.

Villanueva lo sabe: “Aquí cada día alguien prueba suerte. Pero cuando cae un premio así… se nota, se respira otra energía.”

Y si algo está claro es que el premio ha encendido las ganas. A menos de un mes del sorteo del 22 de diciembre, la administración número 13 es ya uno de los puntos con más movimiento de la ciudad.

“Que vengan a por su décimo. Que vengan a la 13. A ver si este año damos un gordo de verdad. ¡Sería histórico!”, dice Villanueva mientras despacha otra cola creciente. Quizá la suerte tenga ya reservado su sitio en el Carrefour de Cáceres. Quizá este sea el año. Quizá el próximo titular sea aún más grande.

De momento, 40.000 euros iluminan noviembre. Y en La 13… todos cruzan los dedos.