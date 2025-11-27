El Ayuntamiento de Cáceres imparte cursos de primeros auxilios: "Deberían ser obligatorios en el colegio"

Salvar vidas. Ese es el objetivo de los talleres de primeros auxilios que imparte el Ayuntamiento de Cáceres a partir de este miércoles. Mediante la Sección de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento, y en colaboración con la empresa organizativa EMECARDIO, estos cursos serán impartidos en todos los distritos de la ciudad y pedanías.

Son un total de 225 plazas, agotadas en apenas cinco días desde que se anunciaran el pasado martes 18. «La acogida ha sido buenísima», detalla Yolanda Ávila, del Servicio de Prevención del Ayuntamiento. «Se darán en total 15 jornadas de 3 horas cada una y con 15 asistentes». Se desarrollarán durante el mes de noviembre y hasta el día 20 de diciembre, repartidos entre miércoles, viernes y sábado, «en horarios en los que pueda asistir la ciudadanía».

Imagen de los maniquíes de entrenamiento de RCP. / Pablo Parra

Ha dado comienzo este miércoles en el Centro Cívico de Mejostilla, así como en la Casa Cultural Rodríguez Moñino. Pero también se impartirá en la Casa Cultura Valdesalor, el Centro Cívico Germán Ferrero, el Edificio Valhondo, la Casa de Cultura Mejostilla-Gredos, el Centro Cívico Raimundo Medina, el Centro Cívico El Arco, el Rincón de Ballesteros, el Centro Municipal de la calle Tiendas, o Estación Arroyo-Malpartida.

Son completamente gratuitas, y tienen el objetivo de «que la ciudadanía pueda adquirir esos conocimientos necesarios para que pueda prestar la atención y auxilio a una persona necesitada», incidiendo mucho «en todo lo que es RCP, atragantamientos, principales causas que pueden derivar de una situación en la que los primeros minutos son los más importantes a la hora de salvar una vida», añade Ávila. Es la primera vez que desde el consistorio se externaliza una iniciativa así y se dirige a la ciudadanía, y además está incluida en el programa de Presupuestos Participativos de 2025.

Salvar vidas

Juan es el instructor y técnico de emergencias que ha realizado la primera jornada en Mejostilla. «Vamos a impartir, primero unas nociones de primeros auxilios, que son talleres de 3 horas, y damos las primeras nociones sobre las principales emergencias que se puede encontrar un ciudadano y que, de una manera sencilla, puedan actuar y mantener a salvo la vida de esa persona hasta que lleguen los servicios de emergencia», comenta.

¿Qué importancia tiene que la ciudadanía conozca las técnicas de primeros auxilios? Lo simplifica en dos palabras muy breves: «salvar vidas». «Con los conocimientos que vamos a impartir hoy, y lo principal que son luego los talleres de RCP, se van a salvar muchísimas vidas», añade.

Juan, técnico de primeros auxilios. / Pablo Parra

Es más, va más allá y reclama que, no solo debería impartirse en todos los colegios, sino que debería ser una asignatura obligatoria. «Esto debería ser obligatorio en el colegio. Si fuera una asignatura obligatoria ya, de aquí a unos años tendríamos un montón de gente formada y descendería muchísimo el número de muertes, sobre todo por paradas cardio-respiratorias».

Los cursos están compuestos de contenidos teóricos y prácticos sobre conceptos básicos de primeros auxilios, activación del sistema de emergencias, soporte vital básico, uso de desfibriladores, posición lateral de seguridad, obstrucción de la vía aérea, hemorragias, convulsiones, ictus y fracturas, entre otros.