El Brocense corona a Belén Mazuecos: la obra ganadora destaca entre más de mil propuestas en la gran cita artística de Cáceres

El Premio de Artes Plásticas El Brocense, uno de los galardones más esperados del calendario cultural extremeño, ya tiene ganadora. La artista granadina Belén Mazuecos se ha alzado con el primer premio de su XXVIII edición —dotado con 10.000 euros— por su obra “Área de registro y catalogación de obras de arte”, un acrílico sobre papel seleccionado entre 1.192 trabajos de 737 artistas procedentes de España y de numerosos países, especialmente de América Latina.

La obra forma parte de un proyecto más amplio de Mazuecos sobre la fragilidad del ecosistema artístico y las complejidades de acceso, legitimación y supervivencia dentro del sector. Un planteamiento que, según el jurado, encarna con precisión el espíritu de esta edición.

“Es una pieza completamente representativa del momento que vive el arte contemporáneo”, destacó el presidente del jurado, el fotógrafo e historiador del arte Chema Madoz, que estuvo acompañado por Catalina Pulido, directora del MEIAC, y por el gestor cultural Agustín Nieto, promotor de la feria Arte y Aparte.

El segundo premio, dotado con 6.000 euros, fue para la colombiana Juliana González por su fotografía “La visitante”, una obra que indaga en la memoria, la presencia y la psicogeografía como catalizadores emocionales del espacio.

El tercer premio, de 4.000 euros, recayó en el pacense Pablo del Pozo por su pieza textil “Massa rubra pendens”, concebida como un organismo suspendido que explora la expansión de la materia viva y las pulsiones internas.

Los cuartos premios, de 2.500 euros cada uno, fueron otorgados al vizcaíno Kepa Garraza, con su óleo “Model for statue 2 (silver)”, y a la artista coruñesa María Cobas, con “Kasia&u”, un óleo y aerógrafo sobre lienzo que entrelaza infancia, cuerpo y feminidad desde una estética inquietante.

Todas ellas, junto a otras 45 obras seleccionadas, componen la exposición inaugurada este jueves en la Sala de Arte El Brocense, donde podrá visitarse hasta el 3 de enero.

Una edición marcada por la diversidad y la potencia creativa

El jurado reconoció la dificultad del fallo: “Siempre quedan fuera obras que podrían haber sido premiadas”, admitió Madoz, quien valoró la pluralidad de lenguajes visuales presentes en la muestra. La edición reúne pintura, escultura, fotografía, instalación, vídeo, arte textil y dibujo, en un recorrido que refleja las tendencias más actuales del arte contemporáneo.

Durante la apertura, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, reafirmó el compromiso de la institución con la difusión del patrimonio artístico: “La Diputación tiene la responsabilidad de poner a disposición de la ciudadanía la colección de arte que custodia, y lo haremos aprovechando la oportunidad que brinda el nuevo edificio en el Palacio de Mayoralgo”, recientemente adquirido.

Esta edición reúne a artistas consolidados y emergentes de perfiles muy diversos. Desde los trabajos conceptuales de Ana Esteve Llorens o Virginia Calvo, hasta propuestas de corte más experimental de Rocío Kunst, Lola Zoido, Eduardo Nave o Rebeca Lar, entre muchos otros. La nómina confirma que El Brocense continúa siendo una plataforma de referencia para creadores de dentro y fuera del país.

Con casi tres décadas de trayectoria, el premio se consolida como una ventana privilegiada para detectar tendencias, estimular el debate artístico y reforzar la presencia de Cáceres en el mapa contemporáneo internacional.

La exposición permanecerá abierta de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas, hasta el 3 de enero.