Cáceres activa el protocolo contra el frío para personas sin hogar: entrará en vigor el 1 de diciembre

La Navidad y el invierno están a la vuelta de la esquina, y eso conlleva la llegada del frío. El Ayuntamiento de Cáceres, en colaboración con diversos medios como Cáritas, Cruz Roja o la Policía Local, ha activado el protocolo dirigido a las personas sin hogar y que viven en la calle.

Este entrará en vigor a partir del día 1 de diciembre y durará hasta el 31 de marzo, con la posibilidad de prorrogarlo en caso de ser necesario. La firma ha tenido lugar este jueves en el consistorio con el alcalde, Rafa Mateos, acompañado de la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, y Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, Cruz Roja, DYA Social, Policía Local, Policía Nacional, Banco de Alimentos y la Obra Social la Milagrosa de las Hijas de la Caridad. Mateos agradeció «la dedicación» a estas entidades, todo «un ejemplo de coordinación». El protocolo es similar al de los meses de verano y la correspondiente ola de calor.

Dos centros

Al igual que el año pasado, se pone a disposición de estas personas dos centros gestionados por Cáritas-Diocesanas. El Centro Vida, ubicado en las inmediaciones de la estación de tren, y el Centro de Emergencia Social (CES). En el primero se podrán acoger personas de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 22.00 horas. A partir de esa hora estará disponible el segundo centro, de 22.00 a 10.00 horas.

El alcalde, Rafa Mateos, firma el protocolo. A la izquierda, Encarna Solís. / Pablo Parra

«El Centro Vida ha recibido este año una subvención del Ayuntamiento de 50.000 euros», ha explicado el alcalde. Además, durante este año se ha atendido a 74 personas (61 hombres y 13 mujeres), con una ocupación media del 99,8%. Por su parte, el CES tiene «el objetivo fundamental facilitar la vida personal de aquellos que se encuentran sin hogar». Este centro dispone de 13 plazas, y a él pueden acudir las personas derivadas desde los distintos dispositivos del protocolo o motu propio, siempre que así lo deseen las personas. Allí se han atendido a 111 personas (81 hombres y 30 mujeres), con una ocupación del 82%.

El Centro de Emergencia Social se encuentra actualmente en las instalaciones de las Hermanas Trinitarias, en la calle Hernando Pizarro, después de haber abandonado su antigua ubicación temporal, el edificio Valhondo. El cambio ha permitido ampliar una plaza femenina más.

Colaboración

«Se ha aumentado en 20.000 euros la subvención para Cáritas, ascendiendo a 120.000 en total», ha añadido Mateos, para cubrir los gastos de adecuación y mantenimiento. El apoyo de las entidades locales es fundamental. Por las noches, Cruz Roja (de lunes a jueves, de 22.00 a 00.00 horas) y DYA Social (viernes a domingo, en el mismo horario) prestarán atención directa en la calle, ofreciendo mantas, comida caliente, información y apoyo psicosocial. La Policía Nacional y la Policía Local, por su parte, colaboran informando de los recursos y acompañando a las personas que lo necesiten.

La policía firma el protocolo. / Pablo Parra

La Obra Social la Milagrosa ofrecerá alimentos en su comedor social de 12.30 a 13.30 horas, así como reparto de mantas, productos de higiene y acceso al ropero. Mantendrá también el servicio de comidas a domicilio dirigido a personas mayores o familias con dificultades. Además, recibe también un aumento de la subvención de 20.000 euros. El Banco de Alimentos proporcionará alimentos y agua a Cruz Roja y DYA para sus salidas nocturnas. En 2025 ha firmado su primer convenio con el IMAS, dotado con 10.000 euros, para apoyar la compra de alimentos.

«Ojalá no tuviésemos que firmar ni poner en marcha este recurso, pero, dado que es necesario, al menos que podamos seguir haciéndolo con un respaldo económico suficiente y con el compromiso y la colaboración de las entidades que hoy nos acompañan», ha concluido el regidor.

Más de los que pensamos

La concejala de Asuntos Sociales, Encarna Solís, destacó la importancia del protocolo y la suerte de «contar con todas estas entidades e instituciones que reman a favor de esta iniciativa». Este problema de las personas sin hogar «existe, es algo que tenemos en nuestra ciudad pero intentamos llegar a todas. Desde el Ayuntamiento intentamos que cada día haya menos y que podamos llegar a todas».

Pilar García, presidenta comarcal de Cruz Roja, comentó que el protocolo es «muy importante» de cara a la ola de frío en la que se encuentra la ciudad de Cáceres, sobre todo por la situación de aquellas personas que se encuentran sin hogar y en la calle. «Salimos todas las noches, entre las nueve y las doce, repartimos comida, porque antes solo podíamos dar un caldito, pero ahora con la subvención podemos comprar cenas», añadió. También se les ofrece ropa de abrigo, una mochila y, si se les ve mal, «se les lleva a donde sea necesario».

DYA y Cruz Roja firman el protocolo. / Pablo Parra

La gente suele recibir la ayuda «con mucho gusto», agradeciendo sobre todo «hablar con ellos». Por su parte, Marcos Durán, inspector jefe de la Policía Local de Cáceres, trasladó que su labor es, aunque dure los 365 días del año, «de auxilio a todas las asociaciones u organizaciones que se dedican a realizar labores sociales y, en especial en este caso, sobre las personas que carecen de hogar». Acompañamiento, traslado y auxilio a todas aquellas personas que no tienen hogar, especialmente en estos meses «tan duros».

El inspector reafirmó que «hay bastantes más personas de las que pensamos». El perfil de estos es de falta de recursos familiares o económicos, o se ven en unas circunstancias de exclusión social, «acompañado a veces de problemas psicológicos». A ellos no se les recibe tan bien como a Cáritas, al menos al principio, «en cuanto abrimos nuestro servicio, cambian de actitud y ya se nos considera bastante».

Cáritas, por su lado, y en representación de su director de Coria-Cáceres, Damián Jesús Niso Chaves, aseguró que «llevamos ya un mes con los dos recursos en pleno funcionamiento, al completo». Además, quiso remarcar el aumento considerable del número de mujeres, «un tema que llevamos trabajando desde hace años, pues el perfil siempre ha sido de un varón porque a las mujeres les ha costado más». También quiso destacar la importancia de la ayuda del Ayuntamiento, «dado que los recursos de los que dispone Cáritas no son suficientes como para poder hacer frente los gastos del mantenimiento de un centro abierto todos los días del año».