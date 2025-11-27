Infraestructuras
Cáceres quiere darle un giro de 180 grados a Capellanías: 200.000 euros para asfaltar tres calles del polígono
El ayuntamiento utiliza la financiación del Plan Extraordinario de 2024 de la diputación
La ciudad es consciente de que tiene que darle un giro completo a la situación del sector empresarial y, para ello, debe comenzar por el polígono industrial de Capellanías. El Ayuntamiento de Cáceres, mediante la financiación del Plan Extraordinario de 2024 de la Diputación de Cáceres, va a acometer el asfaltado de varios viales del recinto.
El consistorio ha asignado un total de 200.000 euros para acometer las obras. Tan solo 1.000 serán para la coordinación de la seguridad, y el resto será el presupuesto base de licitación.
Por el tráfico
El continuo tráfico de vehículos pesados (camiones y autobuses) soportado por los viales del polígono provoca que alguno de ellos haya llegado al final de su vida útil, siendo necesario prolongarla con campañas de aglomerado. Dado la magnitud de superficie a acondicionar, es una inversión que debe acometerse por fases. Se pretende en esta primera actuar sobre algunos tramos que presentan un mayor deterioro.
Los trabajos se van a llevar a cabo en tres localizaciones diferentes del polígono: las calles Molineros y Toneleros y la intersección de Herreros con Hilanderas. Para poder realizar la mejora del pavimento en dichos tramos se va a llevar a cabo, previamente, el fresado de cinco centímetros de espesor del aglomerado actual en franjas de dos metros de anchura a cada lado de la calzada.
Obras
Las obras cuentan con un plazo de ejecución de un mes y el presupuesto está dividido de la siguiente forma: para la calle Molineros se destinarán 84.036 euros; para Toneleros 35.847; y para la intersección mencionada únicamente se gastarán 14.853.
El contrato ha salido a licitación por 199.000 euros y el plazo de presentación de ofertas se mantendrá abierto hasta las dos de la tarde del próximo 17 de diciembre. La apertura de los sobres se realizará el 7 de enero en el ayuntamiento.
Primera fase
El alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, ya anunció el pasado mes de septiembre que Capellanías tendría la primera fase del asfaltado licitado antes de que finalizase el año. El hecho es histórico en el área empresarial porque es la primera vez que este polígono se asfalta desde que se creó, hace más de 40 años. El polígono alberga más de 320 empresas y cuenta con alrededor de 4.000 puestos de trabajo. Se ha consolidado como el principal polo empresarial de la ciudad.
A lo largo de los últimos meses se han venido realizando actuaciones como los planes de choque de poda, limpieza y supresión de escombreras y la implantación del servicio de recogida puerta a puerta. Además, se están acometiendo las obras del carril bici que les conectará con la ciudad por la zona del Hotel Barceló V Centenario, de 2,5 kilómetros de longitud.
