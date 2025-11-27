Cáceres reúne a jóvenes creadores internacionales en Periscopio para imaginar su futuro cultural

Cáceres se prepara para convertirse este fin de semana en un auténtico epicentro cultural internacional. La candidatura Cáceres 2031, en colaboración con la Fundación Contemporánea, celebra este viernes y sábado en El Ateneo el encuentro Periscopio Cáceres ‘Cultura Participativa’, una cita que reunirá a jóvenes creadores y agentes culturales de diversos países para explorar nuevas formas de colaboración y participación ciudadana en el ámbito cultural.

El encuentro, que se desarrolla los días 29 y 30 de noviembre, busca impulsar un diálogo intergeneracional que permita imaginar colectivamente la ciudad cultural del futuro. Según los organizadores, el objetivo es que jóvenes creadores, profesionales y colectivos culturales co-creen propuestas que refuercen la implicación ciudadana y nutran la hoja de ruta de la candidatura a Capital Europea de la Cultura.

Fotogalería | Así son los mensajes para la capitalidad de Cáceres / Carlos Gil

A lo largo de las dos jornadas se impartirán talleres prácticos centrados en herramientas clave para el desarrollo cultural: un taller de pitch para proyectos creativos, otro sobre diseño de experiencias culturales y un tercero dedicado a las oportunidades de financiación europea a través del programa Europa Creativa.

Las dinámicas colaborativas culminarán en sesiones colectivas para imaginar la “Ciudad Cultural Cáceres 2031”, guiadas por figuras internacionales como Antonio Lopes, director del Tremor Festival; Simon Sharkey, responsable de The Necessary Space; o Pamela Calsow, gestora cultural de la Corporación Amigos de Panguipulli.

Uno de los momentos destacados será una inmersión urbana por Cáceres, con visitas a espacios culturales y comunitarios que invitarán a los participantes a redescubrir la ciudad desde una perspectiva creativa y reflexiva.

Diez proyectos emergentes y una noche para tejer redes

El programa incluye además un showcase de diez proyectos emergentes seleccionados, una oportunidad para que propuestas locales se den a conocer y se integren en redes de colaboración nacionales e internacionales.

El viernes por la noche llegará la “Noche de conexión del ecosistema cultural”, una cita planteada como un espacio informal para presentaciones breves, contactos rápidos y creación de nuevas alianzas en un ambiente distendido y musical.

La jornada del sábado concluirá con una sesión de reflexión colectiva en la que se recopilarán aprendizajes, se afinarán propuestas y se fijarán compromisos compartidos que puedan incorporarse al desarrollo cultural de Cáceres en los próximos años.

Iris Jugo, coordinadora general del Consorcio Cáceres 2031, subraya que este encuentro mostrará “una ciudad que dialoga, que comparte y que confía en su juventud para proyectar su futuro cultural”.

Con Periscopio Cáceres, la candidatura reafirma su apuesta por un modelo cultural inclusivo, abierto y corresponsable, basado en la colaboración entre personas, instituciones y comunidades. La meta es fortalecer una red cultural local capaz de dialogar con Europa y convertir la creatividad en una herramienta de desarrollo sostenible y cohesión social.

La inscripción permanece abierta a jóvenes creadores, profesionales, asociaciones y ciudadanía interesada. El programa completo y el formulario de participación están disponibles en la web oficial de Periscopio: Fundación Contemporánea–Cultura Participativa.

Creada por La Fábrica en 2008, Fundación Contemporánea trabaja para impulsar el desarrollo de los profesionales de la cultura a través de encuentros, formación, apoyo a emprendedores y fomento de la colaboración entre entidades públicas y privadas.