Cáceres se suma a la moda española de abrir la Navidad con cantantes: María Parrado, mañana gratis en la plaza

Cáceres se suma a la moda de otras ciudades del país al contar en sus encendidos navideños con artistas del panorama nacional. Ha pasado en Madrid con Pablo López, en Valencia con Melani García, en Sevilla con Pastora Soler o en Mérida, que tiene programada la actuación de Niña Pastori.

En el caso de la capital cacereña, este viernes, justo después del encendido del alumbrado en la plaza Mayor a las 19.30 tendrá lugar el concierto gratuito de María Parrado. ¿Pero quién es esta artista? María Parrado (Cádiz, 2001) se dio a conocer muy joven y que hoy se ha consolidado como una de las voces más delicadas, reconocibles y respetadas de su generación. Su carrera despegó con fuerza en 2014, cuando, con solo 12 años, ganó la primera edición de ‘La Voz Kids’, un triunfo que la convirtió en un fenómeno nacional y la situó en el mapa musical mucho antes de alcanzar la adolescencia.

Sus baladas

Aquella victoria marcó un antes y un después. Su forma de interpretar baladas y canciones de corte íntimo llamó la atención por su madurez vocal y su capacidad emocional, atributos que la han acompañado durante toda su evolución artística.

Tras el concurso, Parrado publicó su primer disco, ‘María Parrado’ (2014), que alcanzó el número 1 en ventas en España. Le siguió ‘Abril’ (2015), un álbum en el que reforzó su estilo sensible y que la consolidó entre el público juvenil y familiar. En años posteriores continuó desarrollando un camino propio, participando en proyectos musicales, bandas sonoras, colaboraciones con otros artistas y actuaciones en directo que afianzaron su crecimiento artístico.

Parrado también ha destacado en el ámbito audiovisual. Fue la encargada de interpretar algunas de las canciones de la película ‘Annie’ en su versión española, y con el tiempo ha ido madurando su presencia pública con una imagen más sólida y profesional. Su música se ha movido entre el pop melódico, las baladas y un estilo cada vez más personal, que le ha permitido mantener una carrera estable sin perder la conexión con el público que creció con ella.

Hoy, María Parrado es una artista con una trayectoria de más de una década, un caso poco frecuente en el panorama musical español por su precocidad y su capacidad para evolucionar sin perder credibilidad. Su historia es la de una voz que nació en los escenarios siendo niña y que ha logrado consolidarse con naturalidad en un sector exigente, manteniendo un sello propio basado en la emoción, la dulzura y la interpretación cercana.