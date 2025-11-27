Comercio local
Cáceres tendrá su primera boutique del ibérico en la calle San Pedro
La oferta comercial crece en la ciudad
El casco histórico de Cáceres incorporará en las próximas semanas un nuevo establecimiento con vocación de exclusividad. La tienda de chucherías El Pirata Goloso, situada en plena calle San Pedro, junto a la plaza de San Juan y a escasos metros de la estatua de Leoncia, la última voceadora de El Periódico Extremadura, dejará paso a El Tinao, una boutique del ibérico concebida como un espacio gastronómico de alto nivel.
El proyecto está impulsado por el empresario Zeus Carrero, propietario de Extreibéricos, firma con sede en la avenida Clara Campoamor que continúa en expansión. El Tinao apuesta por una estética cuidada, con una fachada de diseño en madera, inspirada en las tiendas gourmet francesas, donde la experiencia de compra es tan importante como el producto.
“El turismo se merece una tienda más selecta”, afirma Carrero, que actualmente da empleo a nueve personas y busca posicionar sus negocios en segmentos de mayor calidad dentro de la oferta cacereña.
Una expansión con sello propio
La apertura de El Tinao no llega sola. La marca de Carrero suma también un nuevo establecimiento en la avenida Virgen de Guadalupe, bajo el nombre Lacorte 16 Urban Cut. Se trata de una carnicería de tradición renovada, especializada en carnes maduradas, menús a medida, cachopos, hamburguesas, flamenquines y una amplia lista de elaboraciones propias.
Cómo está el negocio de la carne: un sector que vende menos, pero vende mejor
El negocio de la carne atraviesa un momento de transformación profunda. España continúa siendo una potencia productora —especialmente en porcino e ibérico—, pero los hábitos de consumo han cambiado y han obligado al sector a redefinir su estrategia. En los últimos años, el consumo doméstico ha experimentado un descenso progresivo, aunque no dramático, mientras que la demanda de carnes de mayor calidad no ha dejado de crecer. Se compra menos cantidad, pero se exige más valor añadido.
La subida de los costes de producción ha sido uno de los grandes desafíos. El incremento del precio de los piensos, la energía y el transporte ha reducido los márgenes, ha tensionado a las explotaciones más pequeñas y ha precipitado el cierre de numerosas carnicerías tradicionales. A ello se suma la presión regulatoria en materia ambiental y de bienestar animal, que obliga a las empresas a modernizarse con inversiones constantes. El debate climático también ha influido en la percepción pública del sector, aunque no ha provocado una caída significativa en el consumo de carne de calidad.
En paralelo, el sector ha encontrado una vía de crecimiento en el formato boutique. Las carnicerías gourmet, especializadas en carnes maduradas, cortes internacionales, hamburguesas premium o elaboraciones listas para cocinar, se han convertido en uno de los motores de renovación del negocio. Estas tiendas ya no funcionan solo como puntos de venta, sino como espacios de experiencia gastronómica: asesoramiento personalizado, diseño cuidado, trazabilidad garantizada y producto de proximidad. El consumidor está dispuesto a pagar más cuando la compra se vive como algo diferencial.
El auge del turismo gastronómico también ha influido. Productos como el ibérico —en especial cuando se presentan en formato boutique o en tiendas de autor— han ganado presencia en centros históricos y zonas turísticas, donde funcionan especialmente bien por su carácter identitario y su vinculación con la cultura local. Esto explica la expansión de marcas que buscan reinventar la carnicería clásica con un enfoque contemporáneo.
Las alternativas vegetales, que hace apenas unos años irrumpieron como una posible revolución del sector, atraviesan una etapa de estancamiento. Tras un primer impulso, su cuota de mercado se ha frenado, mientras que los grandes productores vuelven a apostar por la proteína animal de alta calidad como segmento más estable y rentable.
En conclusión, el negocio de la carne en España no está en crisis, sino en plena transición. La carnicería tradicional sufre, pero los modelos premium, especializados y visualmente atractivos viven un crecimiento notable. Menos volumen, más calidad. Menos compra por necesidad, más compra por experiencia. Un cambio silencioso que ya está redefiniendo la manera en que se consume, se produce y se vende carne en nuestro país.
Con este doble movimiento empresarial, Extreibéricos refuerza su presencia tanto en la zona monumental como en áreas comerciales de la ciudad, diversificando su oferta y apostando por experiencias gastronómicas que mezclan producto local, diseño y atención personalizada.
Emblemático
La calle San Pedro, uno de los accesos más transitados hacia la plaza de San Juan, continúa así su renovación comercial con la llegada de un comercio destinado a captar tanto al visitante como al público local. La transformación del local —ubicado en un enclave emblemático junto al recuerdo de Leoncia, símbolo de la prensa cacereña— se suma a la tendencia de incorporar tiendas de mayor perfil turístico en el casco histórico.
El Tinao aspira a convertirse en una parada para quienes buscan producto ibérico de calidad dentro de un entorno cuidado, reforzando la imagen gastronómica de Cáceres como destino.
