El estacionamiento, un reto diario en la ciudad monumental de Cáceres: "Aquí lo primero son los turistas y nosotros los principales afectados"

El casco antiguo de Cáceres, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986, es un auténtico museo al aire libre que conserva siglos de historia en cada calle, plaza y edificio. Su riqueza arquitectónica, con sus estrechas calles empedradas, sus murallas medievales y sus fachadas renacentistas, atraen cada año a miles de visitantes nacionales e internacionales, convirtiéndolo en uno de los principales referentes culturales y turísticos de la ciudad.

En general, la visión de los comerciantes sobre la situación actual de la ciudad monumental es bastante positiva. La fuerte apuesta por el turismo favorece a la mayoría de negocios ubicados en la zona. Paqui Cantero, propietaria de la librería Pintores, explica que el aumento de visitantes ha sido beneficioso para establecimientos como el suyo. “Para cómo está la situación del comercio, no podemos quejarnos. Este barrio es de lo mejorcito de Cáceres”, afirma.

Desde el ámbito vecinal también se reconoce que el turismo es un motor económico que beneficia al conjunto del barrio. Pepi Hernández sostiene que los ruidos derivados de los eventos “son inevitables” y no pone objeciones a que se celebren con frecuencia. Carolina, residente en el casco histórico, coincide: "Es una ciudad que está apostando por el turismo, y si se planifica con cabeza no tiene por qué ser problemático".

Aparcar, un desafío para los residentes

No obstante, quienes habitan a diario en este entorno llevan tiempo defendiendo que el barrio enfrenta una serie de problemas cotidianos que afectan a su comodidad, accesibilidad y calidad de vida. La falta de aparcamiento es uno de los asuntos que más tensiones genera entre los vecinos, y muchos consideran que las medidas actuales no tienen en cuenta las necesidades de quienes viven en el barrio. Carolina lo califica ya como "un problema grave, ya que no nos permite desplazarnos de manera cómoda”, evidenciando que la escasez de parkings para residentes sigue siendo una de las principales quejas.

Montaña Rey, miembro de la Asociación de Vecinos Ciudad Monumental, va más allá: “No se preocupan por habilitar algún espacio para que podamos aparcar. Aquí lo primero son los turistas y nosotros los principales afectados”, lamenta.

Grupo de turistas en el casco antiguo. / Jorge Valiente

Movilidad limitada

La accesibilidad es, según los residentes, uno de los problemas más persistentes del casco antiguo. Señalan que algunas zonas presentan serias dificultades para la movilidad urbana debido al empedrado irregular, la estrechez de las calles y la presencia de escalones o bordillos elevados, lo que complica enormemente el acceso con sillas de ruedas, carritos de bebé o incluso para personas mayores con movilidad reducida.

“Es una demanda que llevamos planteando desde hace tiempo, porque la ciudad debe ser accesible para todos”, explica José Casares, subrayando la necesidad de planes de movilidad que integren soluciones inclusivas.

Preservar el patrimonio

Otro de los aspectos que destacan los vecinos es la limpieza, que afecta tanto en el mantenimiento diario de las calles como en la preservación del patrimonio. Montaña Rey es especialmente crítica con la situación actual y afirma que "se ha notado la falta de limpieza desde el cambio de empresa”, que pasó de Conyser a Valoriza.

A su vez, la falta de cuidados continuos provoca que algunas fachadas, balcones y tejados de edificios históricos presenten deterioros que afectan a la seguridad y a la estética del barrio.

De esta forma, reclaman un refuerzo de las labores municipales de limpieza para evitar que la ciudad proyecte una imagen descuidada y que se deteriore un patrimonio que atrae a visitantes de todo el mundo.

Implicación del colectivo vecinal

En este sentido, la Asociación de Vecinos Ciudad Monumental desempeña un papel fundamental en la vida del barrio, actuando como puente entre los residentes y el ayuntamiento. Su labor incluye la organización de campañas de concienciación sobre el cuidado del patrimonio y la propuesta de medidas para mejorar aspectos como los reseñados. Además, la ciudadanía insiste en la importancia de que el crecimiento turístico se gestione adecuadamente.

Gracias a su constante implicación, aseguran que se han logrado avances significativos en la gestión sostenible del turismo y en la mejora de la calidad de vida del barrio. “La asociación siempre ha estado muy activa y comprometida y poco a poco vamos avanzando”, concluye.