El caso de Cáceres reabre el debate sobre cómo detectar y frenar el acoso escolar

La sentencia dictada por la justicia de menores en Cáceres, que ha reconocido un prolongado y grave caso de acoso escolar ejercido durante años contra un alumno de altas capacidades, ha reactivado el debate sobre cómo detectar, prevenir y afrontar la violencia entre iguales en los centros educativos. El fallo —que condena a cuatro menores por un delito contra la integridad moral tipificado en el artículo 173.1 del Código Penal y describe un patrón de hostigamiento diario, humillaciones, aislamiento y agresiones— evidencia cómo el acoso puede instalarse durante años sin que el entorno llegue a percibirlo en toda su magnitud.

Los especialistas insisten en que el primer paso para evitar situaciones tan extremas es reconocer a tiempo las señales de alarma. Los cambios bruscos de humor, la bajada del rendimiento académico, el rechazo repentino a acudir al centro, la pérdida frecuente de material o la ansiedad antes de los recreos y cambios de clase son indicadores que no deben descartarse. También lo son el aislamiento social, la aparición de moratones sin explicación clara y el retraimiento en menores que antes mantenían relaciones fluidas. En el caso juzgado en Cáceres, muchas de estas señales se mantuvieron durante meses e incluso años, lo que permitió que el acoso se cronificara.

Cuando una víctima empieza a mostrar estos signos, los expertos coinciden en que la actuación debe ser inmediata. Los centros educativos cuentan con equipos de orientación y protocolos que deben activarse sin demora, complementados con atención psicológica infantil o juvenil cuando el daño emocional lo exige. La legislación reciente, en particular la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, obliga a que existan protocolos específicos frente al acoso escolar, al ciberacoso y otras formas de violencia, así como a designar en cada centro un coordinador o coordinadora de bienestar y protección.El apoyo de la familia es esencial: escuchar sin juzgar, validar el relato del menor y documentar los hechos ayuda a reducir su sensación de indefensión. Los recursos externos, como el Teléfono contra el Acoso Escolar (900 018 018) o las asociaciones especializadas, completan la red de protección.

Consecuencias

Las consecuencias del acoso sostenido pueden prolongarse en el tiempo si no se interviene adecuadamente. La ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, las dificultades para relacionarse o la baja autoestima crónica son efectos frecuentes entre quienes han sido víctimas de humillaciones reiteradas. La sentencia de Cáceres recoge precisamente el impacto emocional profundo que sufrió el menor, que vivió con angustia constante, miedo diario a su entorno escolar e incluso hostigamiento fuera del centro y después de cambiar de colegio. La Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito, reconoce a estos menores el derecho a ser informados, a recibir apoyo psicológico y a que se adopten medidas que eviten una nueva victimización durante el procedimiento penal.

Los expertos también subrayan el papel decisivo del grupo de compañeros. La mayoría de los casos de acoso se sostiene gracias al silencio, la risa cómplice o la pasividad del resto del alumnado. Formar a los adolescentes en empatía, denuncia segura y apoyo entre iguales es una herramienta fundamental para frenar la violencia antes de que se consolide.

El ámbito legal ofrece también un marco claro. Aunque en España no existe un delito específico de “acoso escolar”, las conductas asociadas pueden encajar en amenazas, coacciones, lesiones, vejaciones o delitos contra la integridad moral, como ha ocurrido en Cáceres. Conforme al artículo 19 del Código Penal y al artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores,los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal, de modo que en estos supuestos deben intervenir los servicios de protección de menores y los recursos educativos y sociales, y no los Juzgados de Menores pero sí pueden recibir medidas educativas; a partir de esa edad, entre los 14 y los 17 años, la Ley Orgánica 5/2000 permite que los Juzgados de Menores, a solicitud de la Fiscalía, puedan imponertareas socioeducativas, prestaciones en beneficio de la comunidad, medidas de libertad vigilada u órdenes de alejamiento y de prohibición de comunicación, entre otras. La sentencia cacereña recoge precisamente este tipo de medidas, orientadas al aprendizaje y a la reparación.

La sentencia al completo La justicia de menores ha dictado una sentencia contundente en Cáceres tras reconocer un prolongado y grave caso de acoso escolar que se extendió durante varios años y que marcó profundamente la vida de la víctima, un estudiante calificado como de altas capacidades. Cuatro menores han sido condenados por un delito contra la integridad moral después de asumir ante la juez los hechos y aceptar las medidas solicitadas por el Ministerio Fiscal. Según la sentencia, los agresores -entonces alumnos de un mismo centro educativo de Cáceres capital- comenzaron a hostigar a su compañero desde 1º de la ESO, cuando aún eran inimputables, y mantuvieron el acoso de forma continuada hasta 3º de la ESO, con 14 años ya cumplidos. Los insultos eran diarios, repetitivos y especialmente crueles: burlas sobre su aspecto físico, su familia, su orientación sexual, la profesión de su padre o su valía personal. A ello se sumaban collejas, empujones, zancadillas, aislamiento deliberado y humillaciones públicas. Un “infierno total” para la víctima La víctima relató que evitaba acudir al aula, pedía a su madre que lo recogiera antes y vivía con angustia constante. Durante los cambios de clase le escondían el material escolar, exigían dinero para devolvérselo y en los recreos debía alejarse y relacionarse con alumnos más pequeños para esquivar las agresiones. Fuera del colegio tampoco hallaba descanso: en parques y espacios públicos los menores continuaron con las amenazas y vejaciones incluso tras su traslado a otro centro educativo para el curso 2024/2025. El último episodio, ocurrido el 21 de octubre de 2024, se produjo cuando el joven regresaba a casa con su padre y estando ya en el nuevo colegio. Varios acosadores le increparon de nuevo en plena calle. Cuando el padre se bajó del vehículo para pedir explicaciones, los menores respondieron con burla y desafío. La familia decidió entonces denunciar ante la Policía Nacional. Solo después de que el colegio y los menores fueran notificados de la denuncia, el hostigamiento -que había continuado incluso tras el cambio de centro- cesó por completo. Las penas: tareas socioeducativas y alejamiento Los cuatro menores han aceptado los hechos y la responsabilidad. La juez ha impuesto: 8 meses de tareas socioeducativas para tres de ellos, 6 meses de tareas socioeducativas para el cuarto, un año de orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima a menos de 50 metros, incluyendo su domicilio, centro educativo y lugares que frecuente, además de costas procesales a partes iguales La sentencia es firme y se inscribirá en el Registro Central de Sentencias Firmes de Menores. Además, se recuerda que queda prohibida la difusión de datos que permitan identificar a los menores implicados, en cumplimiento del Estatuto de la Víctima y la legislación de protección de menores. Un caso que reabre el debate El expediente revela un patrón de acoso sostenido que se fue intensificando pese a los cambios de entorno escolar, y que únicamente cesó tras la intervención policial. Un caso extremo que, según fuentes jurídicas, pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, detección temprana y acompañamiento psicológico en los centros educativos. La familia del menor espera que esta resolución “sirva para que ningún niño vuelva a vivir lo que él vivió”. El tribunal, por su parte, subraya el carácter reeducativo de las medidas, basadas en la responsabilidad, la reparación y el aprendizaje, de preservar su intimidad y evitar cualquier forma de revictimización. La defensa de la víctima ha sido asumida por el despacho cacereño Corvillo Abogados, bajo la dirección letrada del abogado Rafael Corvillo Díaz, que ha intervenido como acusación particular en representación del menor afectado.

En materia de prevención, los centros educativos tienen un papel central. Los especialistas reclaman reforzar los planes de convivencia, previstos en el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, ampliar la formación del profesorado, mejorar la vigilancia en zonas sensibles y aumentar las tutorías y talleres de competencia emocional. Explican que la prevención no debe basarse únicamente en intervenciones puntuales, sino en un enfoque constante que favorezca la convivencia y permita detectar cualquier indicio antes de que el problema se agrave.

Programas de mediación

Además, existen programas de mediación, intervención socioeducativa y reeducación de menores agresores tanto a nivel autonómico como estatal, que buscan evitar la reincidencia y reconstruir la convivencia. La justicia de menores insiste en que el objetivo no es castigar, sino cambiar dinámicas y evitar que el conflicto vuelva a repetirse, conforme a los principios educativos que inspiran la Ley Orgánica 5/2000.

El caso de Cáceres, extremo por su duración y por la intensidad del daño causado, se ha convertido en un recordatorio de que el acoso escolar no es un conflicto entre niños, sino un fenómeno complejo que requiere vigilancia, formación y una respuesta firme por parte de toda la comunidad educativa. Solo así, subrayan los especialistas, será posible que ningún menor vuelva a vivir lo que este estudiante sufrió durante años.

La ciudad de Cáceres ha vuelto a estremecerse ante un caso de acoso escolar que la justicia ya ha zanjado con una condena, tal como ha avanzado El Periódico Extremadura. Cuatro menores han sido declarados culpables de un delito contra la integridad moral, tras reconocer ante la jueza años de hostigamiento sistemático contra un compañero: insultos diarios, humillaciones públicas, agresiones físicas, aislamiento social e incluso persecución fuera del colegio y hasta después de que la víctima cambiara de centro.

Según la sentencia, el acoso comenzó en 1º de la ESO, cuando los autores aún eran inimputables, y se intensificó en 3º de la ESO, con los cuatro agresores ya con 14 años. La víctima se convirtió en un blanco constante: “calvo hijo de puta, no vales para nada, puto gay…” y otras expresiones igual de crueles aparecen recogidas en el fallo judicial. Pero no fueron solo palabras: collejas, empujones, zancadillas, esconderle el material, pedirle dinero para devolvérselo y expulsarlo de chats y juegos de equipo formaban parte de su día a día.

Un alumno brillante que entendió antes que nadie lo que debía hacer

El joven, catalogado de altas capacidades, mantuvo desde el principio una claridad extraordinaria sobre lo que estaba viviendo. Su abogado lo define como un “menor maduro”: entendía lo que pasaba, cómo debían proceder y qué significaba la vía judicial. No quería perdones teatrales ni disculpas vacías. “Quiero que se juzgue lo que ha pasado”, dijo desde el primer día.

Asistió a todas las reuniones con el despacho Corvillo Abogados, participó activamente en cada decisión —siempre con el consentimiento de sus padres— y demostró una lógica “propia de un adulto”. Su implicación fue clave para sostener el proceso. En el ámbito jurídico y sanitario español, la figura del menor maduro se reconoce cuando un adolescente —normalmente entre los 12 y 16 años— demuestra capacidad plena para comprender la situación, valorar riesgos, tomar decisiones razonadas y expresar criterios propios con coherencia. Es decir, no se trata solo de una cuestión de edad, sino de madurez intelectual y emocional.

Los profesionales (médicos, psicólogos o jueces, según el caso) evalúan si ese menor entiende las implicaciones de un tratamiento, un proceso judicial o cualquier decisión que afecte a sus derechos. Cuando esa madurez queda demostrada, su opinión se tiene muy en cuenta, pudiendo incluso ser determinante.

En este caso concreto, el joven acosado encajaba plenamente en esa categoría: acudió a todas las reuniones, razonó con lucidez, comprendió el procedimiento judicial y dejó claro que no buscaba disculpas simbólicas, sino justicia real. Su posición —segura, analítica y firme— hizo que su criterio se tratara “como el de un adulto” dentro del proceso, siempre acompañado por sus padres.

Cambiar de centro no frenó el infierno

La familia decidió sacarlo del colegio original al ver que la situación no mejoraba. Pero el acoso continuó: los agresores lo esperaban a la salida del nuevo instituto, lo insultaban cuando lo veían en el parque y lo intimidaban delante de otros jóvenes.

El último episodio ocurrió el 21 de octubre de 2024. El chico regresaba a casa con su padre cuando varios de los menores volvieron a increparlo en plena calle. Al bajar el padre del coche para pedir explicaciones, la respuesta fue chulesca: “Uy, qué miedo, que viene el padre”. Ese mismo día, la familia acudió a la Policía Nacional a denunciar. La intervención policial fue inmediata y eficaz, según destaca la defensa.

La sentencia recoge que tres de los menores deberán cumplir ocho meses de tareas socioeducativas y uno de ellos seis meses, además de una orden de alejamiento de 50 metros durante un año. También deberán asumir las costas del proceso.

El despacho que ha llevado el caso enfatiza la profesionalidad de la Fiscalía de Menores, que entendió desde el primer momento la gravedad de los hechos y la necesidad de un reproche penal. La Policía Nacional, señalan, actuó “con inmediatez y rigor”.

Tras años de sufrimiento, el menor está encontrando estabilidad: superó un bache académico, recuperó su ritmo y ahora obtiene “notazas”, según su entorno. “Está feliz, tranquilo, con temple. Y siente que el sistema ha respondido”, señalan. Mientras la sentencia marca un precedente claro en Cáceres, el relato deja al descubierto una realidad incómoda: el acoso continuado, persistente y normalizado sigue siendo una amenaza silenciosa en los centros educativos. Hoy, al menos, un joven que decidió no callarse ha conseguido que su voz —y la justicia— ganen.