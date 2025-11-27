Llega la Navidad
Claudio Plata Dómine, Eugenio Sánchez Tejeda y Barso Coulibali serán los tres Reyes Magos de Cáceres
Juan Carlos Bravo, presidente de la Asociación de Reyes Magos de Cáceres, confirmó los nombres de los elegidos y destacó el homenaje a José María Saponi, exalcalde de la ciudad.
Claudio Plata Dómine, Eugenio Sánchez Tejeda y Barso Coulibali han sido designados como Reyes Magos para la cabalgata de Cáceres del próximo 5 de enero. La decisión se ha dado a conocer en la comida que la Asociación de Reyes Magos de Cáceres (Arema) ha celebrado en el Hotel Barceló V Centenario. Claudio será Melchor, Eugenio encarnará a Gaspar y Barso hará las veces de Baltasar, segúm ha confirmado el presidente del colectivo Juan Carlos Bravo.
La asociación elige a Sus Majestades en función de las peticiones que recibe, todas procedentes de vecinos de la ciudad: "Tenemos peticiones hasta 2029", ha explicado Bravo, en un receso de la asamblea donde se vieron las cuentas del ejercicio anterior y se expusieron los proyectos a realizar. Además, se dio a conocer que esta año se repartirán 50 bicicletas y además ser entregarán regalos a otros 50 niños durante la recepción que tradicionalemente tiene lugar en el salón de plenos del ayuntamiento tras el desfile y que presidirá el alcalde, Rafa Mateos.
Además, la asocaciación ha encargado la confección de un manto a la patrona a la Virgen Chica, imagen original de Nuestra Señora la Santísima Virgen de la Montaña, que está situada en la llamada gruta. La prenda se le impodrá en un acto que se celebrará el 5 de enero por la mañana.
La cita en el Hotel Barceló estuvo cargada de emotividad porque la asociación realizó un sentido homenaje a José María Saponi, exalcalde de la ciudad de Cáceres. Acudieron su esposa, Julia Sergio, y su familia. Bravo destacó la implicación que siempre tuvo Saponi con este colectivo.
El anuncio oficial de los nombres de los Reyes se ha realizado justo el día antes en que Cáceres encenderá su Navidad. Será este viernes a las 19.30 en plaza Mayor. No faltará abeto gigante, video mapping y la actuación de la cantante María Parrado.
