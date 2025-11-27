"Creamos este juego para mantener vivo el folclore y los seres mitológicos de Extremadura", afirma Carla Pérez, desde la empresa de Cáceres 'Little House BoardGames'

Lo que comenzó como una afición de toda la vida para José Sánchez y Fernando Campón, tomó forma empresarial en 2020 con el nacimiento de Little House BoardGames. Instalada en Cáceres, la editorial apuesta por pequeños juegos de bolsillo, para todos los públicos y con temáticas bastantes diversas.

Además, en muchos de sus proyectos cuentan con la participación de coautores y otros colaboradores de la región. "Prueban cosas dinámicas, hablan con diferentes personas y, en muchas ocasiones, se ponen en contacto con ellas para compartir nuevas ideas. A partir de lo que van construyendo y de la colaboración con otros, surgen sus juegos. Trabajan mucho, son muy creativos y le dan muchas vueltas a todo para evitar que sea el típico juego de mesa. Siempre intentan ir un paso más allá", afirma Carla Pérez, responsable de marketing de la empresa.

¿Cuándo nacen los primeros juegos de mesa?

Los juegos de mesa surgieron hace miles de años en civilizaciones antiguas como el Antiguo Egipto y Mesopotamia. El juego más antiguo conocido es el de las 49 piedras, fue descubierto en Turquía y data del 5.000 antes de Cristo. Los primeros juegos, como el Senet, no eran solo un pasatiempo sino que también tenían significados religiosos y culturales. Con el tiempo se extendieron y evolucionaron, influenciados por otras culturas y tecnologías.

Dos nuevos juegos

Recientemente van a lanzar al mercado dos nuevos juegos, 'Pentaktis' y 'Mortadelo Multiverso'. Uno de los juegos más populares y demandados es Q Memory. En él, los jugadores ponen a prueba su memoria por turnos hasta que uno consigue descubrir la secuencia que conecta correctamente los distintos puntos del enlace cuántico.

Juegos creados por 'LittleHouse BoardGames', empresa de Cáceres. / Esteban Valero Vizcano

Juego basado en personajes mitológicos extremeños

Por último, en relación con Extremadura, han creado un juego basado en personajes mitológicos extremeños. "Queríamos evitar que se perdiera el folclore y la cultura. Descubrimos que existen muchísimas criaturas, duendes, sirenas y otros seres mitológicos. Sinceramente no hay uno igual, es único en el mundo y está inspirado en el Auto Chess. Un género de videojuegos de estrategia en el que diversos jugadores compran y posicionan unidades en un tablero en cuadrícula para luchar contra los equipos de otros jugadores, sin control directo durante el combate".