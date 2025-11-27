'Días sin cole', presentación de libros y cine clásico en Cáceres esta semana

Actividades culturales y de ocio:

Campus 'Días sin Cole' en la ciudad

Coconet Mentes Creativas organiza un campus Días sin cole los próximos 27 y 28 de noviembre, dirigido a niños y jóvenes de 5 a 16 años. Las actividades se desarrollarán en horario de mañana, de 9.00 a 14.00, con posibilidad de ampliación, y tienen un precio de 16 a 18 euros por día. Se celebrará en Virgen de Guadalupe, 18.

El campus combina aprendizaje y juego, fomentando la creatividad y el trabajo en equipo. Los participantes podrán disfrutar de robótica, construcciones con LEGO, experimentos científicos y juegos de mesa, en grupos pequeños adaptados a su edad e intereses. Las plazas son limitadas y las inscripciones se cierran una semana antes del evento.

Presentación del libro 'La otra orilla' este viernes

Este viernes a las 19.00, la Biblioteca Pública de Cáceres acogerá la presentación del libro “La otra orilla” de Beatriz Pulido Flores, con la intervención de Miguel Ángel Lama. Durante el evento se regalará un ejemplar del libro hasta agotar existencias. 'La otra orilla' es un viaje por la condición humana, un diálogo entre la carne y la piedra, que refleja la esencia y la memoria de Extremadura, invitando a meditar sobre lo que somos y lo que nos deja el tiempo.

Miguel Ángel Lama, escritor. / El Periódico

'Carta de una desconocida' en la Filmoteca

La Filmoteca ofrecerá este 27 de noviembre, de 19.30 a 21.00, la proyección del clásico Carta de una desconocida, dirigido por Max Ophüls. La película, basada en la novela de Stefan Zweig, narra la intensa y silenciosa historia de amor de una mujer que, tras vivir un romance secreto e inolvidable, decide enviarle una carta a su antiguo amante, revelando los sentimientos y el dolor acumulados a lo largo de los años.

Escena de la película 'Carta de una desconocida'. / Cedida

Considerada una obra maestra del cine romántico y melodramático de la posguerra, destaca por su elegante puesta en escena, la delicadeza de su narrativa y la profundidad de sus personajes. Ophüls, reconocido por su estilo visual único, utiliza movimientos de cámara fluidos y encuadres cuidadosos para transmitir la emoción y la intensidad de esta historia de amor no correspondido. La entrada es libre hasta completar aforo. Una oportunidad ideal para disfrutar de un clásico que sigue emocionando a nuevas generaciones de espectadores.