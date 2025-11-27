Los domingos se llenan de ilusión en Cáceres gracias a un álbum de cromos

Lo que comenzó como una idea original para acercar la fe a los niños se ha convertido en toda una revolución en la ciudad. Cada domingo, la misa familiar de las parroquias San Pedro de Alcántara y Marcelo Beato Spínola se ha transformado en un pequeño ritual cargado de ilusión para los más pequeños.

Detrás de este cambio hay una idea tan simple como brillante: un álbum de cromos que acerca el evangelio a los niños de forma lúdica y visual, y que además los anima a participar en la eucaristía.

La iniciativa surgió a partir de una necesidad detectada en la iglesia Beato Marcelo Spínola. El catequista Julián Barriga explica que percibieron que los niños apenas asistían a misa, durante los tres años de catequesis, lo que los llevó a preguntarse qué podían hacer para motivarlos a participar.

El álbum de cromos que ha despertado la ilusión de los más pequeños. / Carlos Gil

El proyecto, desarrollado por el ilustrador Fano y editado por Clementina, comenzó a tomar forma en 2024 gracias a la propuesta de Esperanza, profesora de Las Carmelitas, “quien sugirió preparar un álbum con estampas simbólicas”, cuenta Barriga. Con un estilo alegre y adaptado a su edad, las ilustraciones buscan facilitar la comprensión de la fe y despertar en los niños el interés por participar de forma activa.

Gran acogida

Se estrenó por primera vez el año pasado en la parroquia Beato Marcelo Spínola y fue todo un éxito, pese a que no trascendió públicamente. Ante la buena acogida, el párroco Miguel Ángel Morán empezó a difundir el proyecto en redes sociales y este curso decidió trasladarlo a la parroquia de San Pedro de Alcántara de Cáceres, donde también ejerce como sacerdote.

“Al inicio del curso de catequesis, los niños recibieron su álbum, y cada domingo, al finalizar la misa, se les entrega un nuevo cromo”, afirma el catequista. La propuesta ha ganado tanta popularidad que, desde que se implantó el proyecto, la parroquia se llena cada domingo para la eucaristía.

Una idea que trasciende

La repercusión del proyecto también ha generado entusiasmo entre las familias y el equipo parroquial, y su influencia ya comienza a extenderse más allá de estas parroquias, demostrando que con creatividad y dedicación es posible acercar la fe a los más pequeños de manera significativa y divertida.

Para muchos, el álbum de cromos es más que un objeto coleccionable: es una herramienta pedagógica que combina aprendizaje, diversión y espiritualidad. “Hemos logrado que los niños acudan a misa los domingos y queremos que comprendan que la catequesis no solo es una actividad extraescolar, sino la preparación para la comunión y a la iniciación cristiana”, concluye Julián Barriga.