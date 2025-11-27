La empresa que iba a arreglar el camino a Cuartos del Baño (Cáceres) temía por la seguridad de su maquinaria: "Se iban a quedar desprotegidas por la noche"

El culebrón del arreglo del camino de Montealmeida para lograr un acceso digno a la finca Cuartos del Baño (situada entre Malpartida de Cáceres y Aliseda pero en el término municipal de la capital provincial) suma un nuevo y triste episodio. Según insinuó este martes el concejal de Obras del consistorio, Víctor Bazo, se podrían haber producido amenazas por parte de los propietarios de las fincas que no dejó pasar el pasado lunes la maquinaria para el arreglo de la vía.

Maquinaria

"La empresa nos comunicó que, por seguridad de su propia maquinaria, no iban a hacer el camino, aunque sí es cierto que contaban con otro sitio por el que empezar más a la derecha de la entrada que les cortaron con un tractor para impedirles el paso. Nos dicen que sus máquinas son muy caras, y que no las pueden dejar toda la noche en zonas desprotegidas. Contaron que, hasta que no existiese una seguridad total, no iban a iniciar la obra", contó Bazo durante la inauguración de la reforma de la pista polideportiva en Batalla del Salado.

Las imágenes de los vecinos de Cuartos de Baño, en Cáceres, después del paso de la borrasca Claudia / Jorge Valiente

Reforma

Asegura que no ha renunciado el contrato, pero que buscan la seguridad necesaria para poder acometer la reforma. "No es necesario reiniciar todo el proceso de la adjudicación porque no han renunciado", explicó Bazo. "Lo único que necesitamos es que el propietario entre en razón y no vayamos a más. Esperamos no tener que volver a acudir a la Justicia porque ya hay una sentencia que se tiene que cumplir", incidió Bazo.

Necesidad imperiosa

Cabe recordar que este camino es necesario porque, cuando llueve y el cauce del río Salor lleva más agua de la habitual, el puente que actualmente tienen como única vía de escape queda anegado y todos los vecinos quedan aislados. El pasado lunes iban a comenzar las obras de reparación del camino, pero cuando las máquinas llegaron a la zona por la que arrancarían las obras, se encontraron con un tractor que impedía su acceso. Concretamente, está ubicado en el paso entre las fincas Cuarto de la Casa y Carbonosa, al este y sureste de Cuartos del Baño respectivamente. Necesitaban cruzar ambas propiedades para llegar a La Jabalina, donde debían arreglar el camino.

Jorge Valiente

Actuación

"Ya no es una cuestión de que me dejen actuar o no. Es que hay una sentencia de un camino que es público, y que nadie puede cortar. Y además, nos obliga a la administración a llevarlo a cabo y ejecutarlo, y es lo que queremos hacer. Es un proyecto que está hecho, adjudicado, que tiene preupuesto y que se va a llevar a cabo", incidió Bazo, que no se atreve a poner plazos al arreglo de la vía.