Sucesos
Un incendio en las traseras de Capellanías de Cáceres amenaza a las vías del tren
El fuego se ha iniciado en torno a las 13.30 horas y las condiciones meteorológicas han posibilitado que no se extienda con rapidez
Nuevo episodio de miedo en el polígono industrial de Capellanías de Cáceres este jueves. Un intenso humo ha alertado a los empresarios que tienen terrenos en la zona de un incendio en las traseras del área empresarial, en las inmediaciones de las vías del tren.
En concreto, se ha producido al final de la calle Esquiladores, una zona que en muchas ocasiones sirve como vertedero. De hecho, ha sido esa basura la que ha comenzado a arder. "A veces sale humo negro, otras blanco... Es señal de que aquí se está quemando de todo, desde neumáticos hasta plásticos", cuenta un testigo presencial del fuego.
La asociación del polígono industrial ha alertado en numerosas ocasiones de que este área, que está a menos de 20 metros de las vías del tren, sirve históricamente como punto en el que los particulares tiran la basura.
El incendio se habría iniciado en torno a las 13.30 horas, según personas que han podido avistarlo. Gracias a las bajas temperaturas, la humedad y el escaso viento que hay este jueves no se ha extendido con velocidad.
- Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
- Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
- Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
- Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
- Los negocios chinos ya no son de 'Todo a 100': Andy y Ana abren su tienda de moda en pleno corazón de Cáceres
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar