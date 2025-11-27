Un incendio en las traseras de Capellanías de Cáceres amenaza a las vías del tren

Nuevo episodio de miedo en el polígono industrial de Capellanías de Cáceres este jueves. Un intenso humo ha alertado a los empresarios que tienen terrenos en la zona de un incendio en las traseras del área empresarial, en las inmediaciones de las vías del tren.

En concreto, se ha producido al final de la calle Esquiladores, una zona que en muchas ocasiones sirve como vertedero. De hecho, ha sido esa basura la que ha comenzado a arder. "A veces sale humo negro, otras blanco... Es señal de que aquí se está quemando de todo, desde neumáticos hasta plásticos", cuenta un testigo presencial del fuego.

La asociación del polígono industrial ha alertado en numerosas ocasiones de que este área, que está a menos de 20 metros de las vías del tren, sirve históricamente como punto en el que los particulares tiran la basura.

El incendio se habría iniciado en torno a las 13.30 horas, según personas que han podido avistarlo. Gracias a las bajas temperaturas, la humedad y el escaso viento que hay este jueves no se ha extendido con velocidad.