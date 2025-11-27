Comercio local
Isabel Avilés apuesta por su tienda física en Cánovas y dice adiós a TikTok
Tras dejar la aplicación, esta nueva empresaria disfruta del trato directo con sus clientas y busca recuperar la vida del centro comercial
Isabel Avilés, jubilada tras una operación de espalda, se lanzó a emprender gracias a una idea de su hijo. Acostumbrada a trabajar toda la vida, no se veía pasando los días en casa, así que en marzo abrió su propio negocio en el Centro Comercial Cánovas. Aún se está dando a conocer y todo avanza despacio, pero con buen rumbo. Es su primera experiencia en el mundo de la moda como autónoma, un sector en el que disfruta especialmente del trato directo y del cara a cara con la gente.
Recuperar el Centro Comercial Cánovas
"Creo que deberían hacer algo para recuperar este centro comercial. Está en pleno centro de la ciudad, se puede venir perfectamente sin coche y, si vienes con él, siempre hay aparcamiento. También deberían darle más visibilidad, porque ahora mismo hay muy poco movimiento".
Por otro lado, añadió que le gusta vender la ropa en persona y que, además, plataformas como TikTok ahora se quedan con un porcentaje bastante alto de lo que se vende. "Es complicado vender a través de la aplicación. Dejé de hacerlo porque me hacía perder mucho tiempo, y al final lo hacía en horario de tienda, incluso dejando de atender a mis clientas".
Prendas de temporada
La propietaria, también ha compartido con nuestro periódico las prendas que más se llevan esta temporada. "Los pañuelos y las bufandas nunca pasan de moda, los ponchos y las prendas de antelina se han vuelto a recuperar".
La importancia del trato con el público
Por último, destacó lo importante que es el trato directo con el público y subrayó que sigue apostando por la tienda física. "A mí me gusta que me atiendan, es una experiencia completamente diferente. Además, me he sumado a la iniciativa del Black Friday, aplicando descuentos en todas las prendas y artículos de mi tienda".
