La Junta aboga desde Cáceres por mecanismos de vivienda "sin rigideces" y adaptados a la realidad

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha apostado por escuchar a todos los agentes implicados en el sector de la vivienda y el urbanismo para adaptar las políticas públicas a las nuevas necesidades sociales, y ha abogado por mecanismos de protección de vivienda "sin rigideces" y adaptados a la realidad actual.

El consejero ha hecho estas declaraciones durante la inauguración del I Salón Inmobiliario de Extremadura 'The Hall', que se celebra en Cáceres este fin de semana.

Martín Castizo ha defendido que encuentros como este son "imprescindibles para reunir conocimiento especializado, compartir experiencias y detectar tendencias" tanto globales como locales.

Ha explicado que el enfoque sobre la vivienda ha cambiado; "ya no se trata solo de construir, sino de repensar cómo se quiere vivir".

"Hoy se habla de barrios, diseño, calidad urbana, eficiencia energética, confort y salud, lo que obliga a plantear soluciones nuevas para problemas nuevos", ha apuntado.

En este contexto, ha abordado el debate sobre la protección permanente de la vivienda con apoyo público, que considera "legítimo", pero ha advertido de que "una protección indefinida puede generar rigideces, bloquear la movilidad residencial, aumentar la desigualdad generacional y frenar la actividad inmobiliaria".

Protección

Martín Castizo ha resumido esta idea en el mensaje "proteger, sí; petrificar, no", para defender la necesidad de mecanismos equilibrados que preserven el parque de vivienda asequible sin generar efectos adversos.

Extremadura, ha considerado, demuestra que otro enfoque es posible, con "los precios de vivienda más bajos y los mejores datos de compraventa de la última década".

El consejero ha afirmado que "el marco urbanístico actual ha quedado obsoleto y debe transformarse".

En su opinión, los planes generales vigentes fueron diseñados para una realidad distinta —crecimiento y control de la expansión— y ya no responden a la necesidad de agilizar la gestión del suelo o reducir tiempos de tramitación.

Ha criticado que promociones de vivienda social puedan quedar bloqueadas durante años por revisiones de planeamiento o que pequeños municipios no puedan crecer por la "rigidez de sus instrumentos urbanísticos".

Para combatir la despoblación y facilitar vivienda asequible, ha defendido que el urbanismo "debe ser un motor, no un freno; a la vez que ha lamentando la "paralización de medidas" en el Parlamento extremeño.

Por último, Martín Castizo ha agradecido la celebración de 'The Hall', que reúne a más de veinte expositores, y ha valorado la participación de la Administración autonómica para escuchar directamente a los profesionales del sector y conocer de primera mano la situación y necesidades del mercado inmobiliario en la región. EFE