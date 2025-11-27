Luz verde a la nueva depuradora que supondrá la solución al saneamiento de agua en Cáceres: 93 millones de euros para una infraestructura gigantesca en la Ribera del Marco

El Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) ha autorizado la licitación del contrato para construir la nueva estación depuradora de aguas residuales de El Marco en Cáceres, una infraestructura clave para garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales, acompañar el crecimiento demográfico de la ciudad y mejorar el estado del río Guadiloba. Así consta en la nota de prensa publicada este jueves por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La licitación asciende a 93,3 millones de euros y contempla un plazo de ejecución de 43 meses, incluyendo un año completo de puesta en marcha. Además, Acuaes también ha autorizado la licitación del contrato de asistencia técnica para el control y supervisión de las obras, por otros 2,49 millones.

Modernización

Este proyecto se enmarca en el conjunto de actuaciones que Acuaes está ejecutando para modernizar y ampliar el sistema general de saneamiento y depuración de la ciudad, incluyendo proyectos de renovación y reconversión de las actuales plantas de tratamiento, así como la ampliación de la red general de colectores. Actualmente, la ciudad tiene tres depuradoras en servicio: El Marco, Capellanías y carretera de Malpartida.

Galería | Este es el estado de la Ribera del Marco /

La nueva EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) se ubicará en la misma parcela donde se encuentra la actual planta de El Marco, que recoge más del 90% de las aguas residuales de la ciudad pero que, según la entidad estatal, está al límite de su capacidad y cuenta con un proceso deficiente para eliminar nutrientes y tratar los lodos. La futura instalación estará diseñada para tratar hasta 36.000 metros cúbicos diarios y dar servicio a una población equivalente de 220.000 habitantes, cumpliendo además con los límites de vertido más exigentes que marca la futura normativa europea.

Instalación

Con esta nueva instalación se logrará una reducción en el efluente de los parámetros de carga orgánica y nutrientes para cumplir con los límites de vertido más rigurosos establecidos por la directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Entre las mejoras previstas destacan los sistemas de desodorización, la reducción de amonio y fosfatos a los niveles fijados en la Autorización de Vertido y un sistema de reutilización del agua tratada para usos urbanos e industriales. También se incorporará un sistema de cogeneración eléctrica a partir del biogás generado en el proceso, así como el tratamiento de los fangos para su aprovechamiento agrícola.

Un proyecto que transforma todo el sistema de saneamiento

La actuación forma parte de un plan mucho más amplio para modernizar el saneamiento de Cáceres, que alcanza una inversión total de 121 millones de euros. La cofinanciación llegará hasta el 70 por ciento a través de fondos FEDER 2021-2027 del Estado, mientras que el Ayuntamiento aportará el resto, según el convenio suscrito en junio de 2024.

Colector Universidad

Además de la nueva EDAR, el proyecto incluye la renovación de 12,3 kilómetros de colectores, la construcción de cuatro tanques de tormentas, seis kilómetros de nuevas líneas de impulsión y la reconversión de las actuales depuradoras de la Carretera de Malpartida y Capellanías en estaciones de pretratamiento y bombeo. Las obras del Colector Universidad, iniciadas en junio, ya tienen instalados 955 metros de los 1.755 previstos.

Situación de las obras del Colector Universidad. / Acuaes

Con esta inversión, Acuaes destaca que se podrá recuperar la Ribera del Marco, mejorar la calidad del Guadiloba y garantizar un sistema de depuración preparado para las próximas décadas.