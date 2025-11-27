Las obras de las 87 viviendas de alquiler asequible en Casa Plata de Cáceres se reactivan tras semanas de parón

Las obras de construcción de las 87 viviendas de alquiler asequible en el barrio Casa Plata de Cáceres han vuelto a arrancar esta semana después de permanecer detenidas varias semanas por diversos problemas técnicos durante los trabajos de excavación.

El proyecto, impulsado por la Junta de Extremadura en una parcela cedida por el Ayuntamiento y financiado con los fondos europeos Next Generation, estaba en marcha desde el pasado mes de marzo, cuando se obtuvieron las licencias municipales. Sin embargo, en los primeros movimientos de tierra aparecieron canalizaciones y conductos no previstos, lo que obligó a detener máquinas y replantear parte de la intervención.

"Han tenido que andar con cuidado"

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha explicado que el retraso en la concesión de permisos “demoró su comienzo” y que, una vez iniciada la excavación, los equipos "han tenido que andar con cuidado porque han salido conductos, canalizaciones, que han tenido que perfilar y repasar".

El responsable regional ha confirmado que las máquinas "vuelven a funcionar" y que ya se está finalizando la excavación del solar. "Pronto empezarán con la cimentación para levantar el edificio", ha señalado antes de participar este jueves en Cáceres en la inauguración del I Salón Inmobiliario de Extremadura The Hall.

Entrega prevista para 2026

Martín Castizo ha recordado que la previsión de entrega continúa fijada en 2026, aunque ha reconocido que “van a tener que correr un poquito” para cumplir los plazos. También ha subrayado que las otras promociones similares en Badajoz y Mérida avanzan con mejor ritmo.

Viviendas asequibles para facilitar la emancipación

Este bloque de 87 viviendas forma parte del programa autonómico para incrementar el alquiler a precio razonable, con especial atención a los jóvenes en sus primeros años de vida laboral. La iniciativa busca, además, contener los precios del mercado del alquiler en la ciudad y ofrecer alternativas reales de emancipación.

La promoción se enmarca en las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con financiación europea dirigida a vivienda social y rehabilitación residencial.