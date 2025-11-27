El piso en Cáceres que lo tiene todo: dos terrazas, garaje y ubicación de lujo
Piso luminoso con dos terrazas y garaje en Nuevo Cáceres por 225.000 euros
Bajo reformado con terraza cerrada y garaje en La Mejostilla por 175.000 euros
Redacción Tucasa.com
El mercado residencial de Cáceres sigue ofreciendo viviendas que combinan ubicación, comodidad y un precio ajustado a su equipamiento. En esta ocasión, destacamos dos inmuebles con excelente relación calidad-precio situados en Nuevo Cáceres y La Mejostilla, dos barrios en constante crecimiento y perfectamente comunicados. Ambos pisos están listos para entrar a vivir y cuentan con extras muy valorados: garaje, trastero, terrazas y climatización.
En una de las zonas más demandadas del sur de Cáceres se encuentra este piso de 95 m², ideal para familias que buscan comodidad y servicios a pie de calle. La vivienda destaca por su luz natural y su acertada distribución.
El piso cuenta con tres dormitorios, dos baños completos, un salón amplio y una cocina totalmente equipada. Además, dispone de calefacción individual por gas, aire acondicionado tipo split en el salón y armarios empotrados, lo que aporta funcionalidad y confort en el día a día.
Uno de sus grandes atractivos son sus dos terrazas acristaladas con Climalit, perfectas para aprovechar durante todo el año como zona de lectura, espacio de estudio o rincón de relax.
La vivienda incluye también plaza de garaje y trastero en el mismo edificio, un valor añadido muy buscado en esta zona.
En cuanto al entorno, la ubicación es inmejorable: junto al Parque de Jerusalén, con supermercados, centro de salud, colegios, transporte público y todo tipo de servicios que hacen de este piso una opción cómoda, práctica y lista para entrar a vivir.
La segunda vivienda destacada del día se encuentra en La Mejostilla, uno de los barrios cacereños con mayor crecimiento gracias a su oferta comercial, sus zonas verdes y su buena conexión con el resto de la ciudad.
Este bajo reformado de 90 m², con ascensor y altura suficiente para mantener la privacidad, ofrece un espacio cómodo y moderno pensado para quienes buscan un hogar sin necesidad de obras.
Dispone de tres dormitorios, dos baños completos (uno totalmente reformado con toallero calefactor), salón con acceso a terraza acristalada y cocina independiente. Entre sus mejoras, sobresalen el suelo vinílico imitación madera, las puertas lacadas en blanco, el doble acristalamiento en todas las ventanas y la caldera de condensación, que garantiza eficiencia y confort.
El inmueble incluye un amplio trastero reformado y una gran plaza de garaje tipo discapacitado, de fácil acceso.
La zona cuenta con centros médicos, colegios, paradas de autobús, parques infantiles y múltiples supermercados como Aldi, Mercadona o Lidl. Además, ofrece amplia variedad de restauración con cadenas como McDonald's o Burger King a pocos minutos.
Una vivienda lista para entrar a vivir, práctica y bien comunicada, perfecta para familias o parejas que buscan tranquilidad con todo al alcance.
Ambas viviendas representan oportunidades reales para quienes quieren comprar en barrios consolidados, con servicios cercanos y viviendas modernas y bien equipadas. Tanto en Nuevo Cáceres como en La Mejostilla, estas propuestas ofrecen un estilo de vida cómodo, accesible y pensado para el disfrute cotidiano.
