Movilidad

El pleno de Cáceres salva la creación de la ZBE gracias a la abstención del PSOE: implica no perder las bonificaciones al bus urbano

En una tensa sesión extraordinaria, Pedro Muriel (PP) ha incidido en que “es una normativa por obligación del Gobierno central”

Solo los populares han votado a favor. Unidas Podemos y Vox se han opuesto

Los populares votan a favor de la creación de la ZBE en el pleno de Cáceres.

Los populares votan a favor de la creación de la ZBE en el pleno de Cáceres. / Carlos Gil

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La sesión plenaria urgente y extraordinaria en la que se ha debatido este jueves la aprobación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Cáceres ha sufrido momentos de tensiones por las dispares opiniones de todos los grupos políticos representados en el ayuntamiento. La normativa finalmente ha salido adelante gracias a la abstención del PSOE y el voto a favor del PP. Unidas Podemos y Vox han optado por votar en contra.

El pleno, que se ha dictaminado de carácter urgente gracias a UP, ha dado luz verde a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la ZBE y su proyecto, algo que debía tramitarse antes del 31 de diciembre de este año para que la ciudad mantuviera las ayudas al autobús urbano aportadas por el Gobierno central.

Zona de Bajas Emisiones que se creará en Cáceres. En el círculo, la calle San Antón, una de las afectadas.

Zona de Bajas Emisiones que se creará en Cáceres. En el círculo, la calle San Antón, una de las afectadas. / E. P.

De hecho, el concejal de Movilidad del ayuntamiento, Pedro Muriel, ha incidido en que es “una normativa por obligación”, calificándola de “chantaje”. Cabe recordar que estas zonas son áreas urbanas delimitadas donde se restringe el acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos más contaminantes. Tienen el objetivo de mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública, fomentando la movilidad sostenible.

En Cáceres, la ZBE tendrá la misma implantación que las calles con acceso restringido a vehículos (las que están controladas por las cámaras). Se ubicará entre Margallo, Miralrío, Pizarro y Parras.

