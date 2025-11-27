Nada frena la promoción de vivienda pública en Cáceres: luz verde a cien pisos en El Junquillo, y otros cien están a punto de empezar a comenzar a construirse

No hay quien pare a la promoción de vivienda pública en Cáceres. El contrato para redactar el proyecto de la tercera y cuarta fase de las obras en El Junquillo acaba de adjudicarse al estudio cacereño Luis Durán y creará otras cien nuevas viviendas del programa especial en la misma parcela en la que otras dos promociones de otros cien pisos están a punto de comenzar a construirse.

Urvipexsa, la empresa pública de vivienda de la Junta de Extremadura, se encuentra sumida en el proyecto Habita Extremadura que arrancó el anterior gerente, Alfonso Encinas, lamentablemente fallecido el pasado mes de julio. El objetivo es construir más de 3.000 pisos protegidos por todo el territorio regional. Desde hace unos meses, la nueva directora de la firma, Marta Herrera, ha tomado el testigo y ha continuado con el proyecto.

Avances

El asunto va avanzando, y el interés de la sociedad cacereña no para de crecer. "La demanda de viviendas está triplicando a lo que vamos a construir. Para las siguientes cien de El Junquillo hemos recibido más de 300 encuestas", asegura Herrera. Estos datos no quieren decir nada porque, posteriormente, estas personas deben cumplir los criterios establecidos en las bases.

CEDIDA

Regresando al asunto de El Junquillo, en la parcela R7-B se van a construir un total de 200 viviendas públicas. Las primeras cien, divididas en dos fases, se adjudicaron el pasado mes de julio en un sorteo celebrado en la casa de cultura Rodríguez Moñino. Los procesos han continuado despacio hasta que, finalmente, solo restan los últimos trámites administrativos. "Estamos a la espera de la financiación, hemos hablado con bancos y existe interés", asegura Herrera. Después, solo quedará licitar las obras y que comiencen. Desde el momento en que se adjudiquen, existirá un plazo de entre 18 y 24 meses para entregar las viviendas a sus propietarios.

Tercera y cuarta fase

Y, sin nada que esperar, ya se ha adjudicado la redacción del contrato de la tercera y cuarta fase para construir otras cien viviendas en la misma parcela. La empresa adjudicataria ha sido el estudio cacereño Luis Durán, después de que otras dos entidades se presentasen y hasta cinco reuniones de la mesa de contratación. De los 190.888 euros por los que se lanzó la licitación, finalmente se ha adjudicado por 117.975 euros. Cabe recordar que las dos primeras fases se adjudicaron por 112.000 euros a la firma Aceide, de los 176.420 euros que se licitó.

El Junquillo: un barrio de Cáceres en expansión / Carlos Gil

Ubicación

Los inmuebles estarán ubicados en la parcela ubicada entre las calles Dalia y Amapola. Desde el primer momento, se anunció que se levantarían cuatro torres con pisos que tendrían entre 60 y 80 metros cuadrados. El nuevo contrato supone el proyecto de las dos últimas infraestructuras. Además, se dio a conocer que costarían entre 110.000 y 139.000 euros, con trastero y plaza de garaje incluidos.

Los pisos

Con respecto a la altura, el edificio contará con ocho plantas más el bajo (unos 25 metros de alto). Habrá 41 casas de tres dormitorios y nueve de dos habitaciones. Además, el objetivo es construir 68 plazas de párking divididas en dos sótanos y 57 trasteros.

La historia

Urvipexsa obtuvo la propiedad del solar en el año 2016, pero no se ha desarrollado el proyecto pese a contar con licencia desde 2019. Para la calificación provisional del inmueble, era necesario segregar la parcela. Se solicitó la licencia y fue concedida en enero de 2020. A pesar de tener en regla los permisos, la promotora decidió no desarrollar finalente la obra. Hace unos meses, se retomó la idea y se actualizó el proyecto redactado en un inicio para adecuarlo a la normativa vigente, un paso previo necesario y ya finalizado.

El diseño de los bloques, con terrazas y amplias zonas ajardinadas, se haría con parámetros de eficiencia energética y adaptado a las necesidades de cada demandante, en el caso de que alguien tuviera algún tipo de problema de movilidad.