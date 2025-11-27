Revés para el encendido navideño en Cáceres: la pista de hielo no está lista y queda en el aire su fecha de apertura

Revés importante para el encendido de la Navidad en la plaza Mayor de Cáceres. Uno de los principales atractivos con los que va a contar el corazón de la ciudad no va a estar listo a tiempo.

Se trata de la pista de hielo, que comenzó a instalarse la pasada semana, no estará lista para este viernes. Un simple paseo por las inmediaciones de la parte antigua este jueves era suficiente para percatarse de que los trabajos no iban lo suficientemente avanzados.

Encendido

Al consultar al Ayuntamiento de Cáceres, confirma que no estará lista para este viernes, cuando a las 19.30 horas se encienda la Navidad por todo lo alto en la plaza Mayor con 'videomapping', un concierto de canciones Disney de María Parrado y el abeto de 20 metros transitable.

La fecha de apertura final dependerá de la empresa y del momento en que puedan tener todo listo. Según ha podido saber este diario al consultar con los operarios que la están montando, los trabajos concluirían el sábado y ese mismo día se podría abrir. Pero nada está confirmado.

Gran atractivo

La pista de hielo es uno de los grandes atractivos de la Navidad y genera una gran repercusión en la parte antigua. Este año, además, será la más grande de los últimos años: hasta 800 metros cuadrados. Además, la noticia de su instalación ha sido muy bien recibida por los hosteleros.

Es la empresa jienense Donaelia SL la que se encargará de su gestión. Cuenta con más de 20 años de experiencia en este tipo de instalaciones y ha sido la única que presentó ofertas para su gestión. El precio de la entrada será de 9,50 euros, pero no habrá límite de tiempo. Ahora solo falta por conocer la fecha exacta de apertura, y lo que sí es seguro es que estará abierta hasta el 7 de enero.