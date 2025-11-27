El súper árbol de Navidad de Cáceres ya corona la plaza Mayor: el encendido, este viernes con concierto de María Parrado

La mañana ha sido movida en la plaza Mayor de Cáceres. Los 800 metros cuadrados de la pista de hielo que se está instalando en la ciudad, sumado al gigantesco árbol de Navidad instalado de nuevo en la parte más cercana al ayuntamiento y un escenario para los conciertos ha provocado que decenas de operarios se encontraran trabajando en el corazón de la ciudad desde primera hora del jueves.

Concierto

Apenas un día resta para el encendido navideño en la plaza Mayor. El abeto transitable por el interior, que es el mismo que el año pasado, tiene una altura de 20 metros y ha sido instalado a lo largo de esta mañana por los operarios del consistorio. Además, durante el encendido actuará la cantante María Parrado, que ofrecerá un concierto gratuito con un amplio repertorio de canciones Disney. La artista se inició en La Voz Kids y ha interpretado la banda sonora de Vaiana.

Además, por otros puntos de la ciudad habrá elementos tridimensionales, como San Juan, avenida de España, Gómez Becerra y Rodríguez Moñino. En total, más de un millón de luces LED iluminarán tanto la ciudad, como las pedanías, mediante arcos, cortinas luminosas, cordones y figuras en rotondas.

Pista de hielo

Este viernes estaba planteada la apertura de la pista de hielo, una de las principales atracciones de la Navidad. Sin embargo, el retraso en la instalación hace indicar que será complicado que pueda abrir sus puertas según estaba programado. Va a permanecer abierta hasta el 7 de enero.

La plaza Mayor va a convertirse en el epicentro navideño con la pista, el gran abeto transitable y el poblado navideño. Asimismo, se mantiene el tradicional mercado de Cánovas y se suma un nuevo rincón festivo: Peque Navidad en el parque Gloria Fuertes, un espacio creado para los niños con una pequeña noria, un scalextric infantil, un trineo de Papá Noel y otras propuestas familiares.