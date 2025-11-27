El portavoz de Vox en Cáceres dice que Pedro Sánchez es "presuntamente corrupto" y los socialistas piden retirar descalificaciones en el pleno

El momento más tenso de la sesión plenaria extraordinaria y urgente celebrada en la mañana de este jueves en el Ayuntamiento de Cáceres para la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones y su proyecto se ha vivido en el turno de réplicas.

El portavoz del Grupo Municipal Vox en la ciudad, Eduardo Gutiérrez, que no estaba a favor de la aprobación, aseguró que "en nuestro partido estamos para defender a los ciudadanos y no aceptar chantajes, vengan de donde vengan. Y mucho menos, si proceden de un presidente corrupto y de toda la gente que le rodea", refiriéndose al mandatario del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Respuesta socialista

Los socialistas, tal y como expresó su homóloga, Belén Fernández, solicitaron al alcalde de la ciudad y presidente del pleno, Rafa Mateos (PP), que se dejasen de realizar ese tipo de comentarios. "Quería recordar que, en anteriores sesiones, llamó al orden al edil del PSOE Alberto Serna por utilizar unas palabras en modo descalificativo. En ese mismo pleno, se acordó que no se realizase más. Pediría a Vox que dejaran de hacer esos comentarios y quiero que esa posición se mantenga siempre", incidió.

Mateos tomó la palabra para señalar que "siempre que en este pleno se ha ofendido a alguien, se ha retirado". "Es una valoración y no voy a entrar a valorar los discursos de los compañeros", concluyó el regidor. Fernández finalizó señalando que "no es un término que proceda en esta sesión".

Momento tenso

La tensión había venido subiendo en las intervenciones anteriores, ya que la aprobación de la Zona de Bajas Emisiones, según el concejal de Movilidad, Pedro Muriel (PP), es "una imposición del gobierno central con una anctitud chantajista porque amenazaron con retirar ayudas y subvenciones". Aseguró también que "la ciudad no necesita este tipo de restricciones de tráfico".