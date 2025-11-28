Los 50.000 árboles de Cáceres no dan tregua y 25 operarios de limpieza de hojas trabajan 18 horas al día para mantener las calles limpias

El Ayuntamiento de Cáceres ha reforzado el dispositivo especial de limpieza de hojas durante la campaña de otoño con la incorporación de 25 nuevos operarios. El objetivo es hacer frente al incremento de hojas en la vía pública en estas semanas y garantizar calles más limpias y seguras en todos los barrios de la ciudad.

El concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel, ha explicado que se trata de “un reto importante” que el consistorio afronta junto a la empresa concesionaria del servicio, Valoriza, mediante un plan de choque que amplía personal, turnos y medios técnicos.

Una ciudad con 50.000 árboles y un reto añadido en otoño

Cáceres es la ciudad con más árboles por habitante de España, con cerca de 50.000 ejemplares y una ratio de un árbol por cada dos vecinos, el doble de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud.

Una barredora trabajando. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

“Este patrimonio verde es motivo de orgullo para la ciudad, aunque también exige un esfuerzo adicional en estas semanas otoñales en las que ha de montarse este dispositivo para garantizar una respuesta eficaz en todos los barrios”, ha señalado Muriel.

Operativo de 18 horas diarias y limpieza por barrios

El plan especial de limpieza de hojas funciona durante 18 horas al día, con turnos de mañana, tarde y noche. Los equipos se adaptan a las necesidades de cada barrio y de cada calle, combinando diferentes medios en función del tipo de vía.

El dispositivo cuenta con dos barredoras de 5 m³, tres de 2 m³, dos equipos de baldeo y diez sopladoras. Este operativo actúa a diario en zonas céntricas como Cánovas, la avenida Virgen de la Montaña o Virgen de Guadalupe, así como en áreas con gran cantidad de arbolado como la avenida de la Hispanidad, la avenida de la Bondad, la avenida Cervantes o la calle Londres.

También se presta especial atención a barrios como Mejostilla, Castellanos, R-66 o Llopis, entre otros, donde los operarios intensifican el trabajo manual cuando la maquinaria no puede acceder con facilidad.

Hasta 120 metros cúbicos de hojas recogidas cada día

Durante el otoño se recogen diariamente entre 60 y 120 metros cúbicos de hojas, según las condiciones meteorológicas. Las barredoras realizan varias descargas al día y el material se deposita en cajas de poda para su traslado y posterior tratamiento en el ecoparque.

Como ha explicado Muriel, se trata de un “operativo flexible que se adapta a cada calle; no es lo mismo limpiar una avenida de grandes dimensiones y con gran arbolado, por eso combinamos servicios técnicos y personal”.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

El concejal ha insistido en la importancia de la implicación vecinal para mejorar el resultado del dispositivo: “El compromiso de la ciudadanía es fundamental. Animamos a cualquier persona que detecte una incidencia a comunicarla; eso nos permite actuar más rápido y mejorar el servicio diario”.

Asimismo, ha subrayado que “nuestro objetivo es mantener una ciudad limpia y segura. Seguiremos mejorando los recursos y la planificación para que Cáceres siga siendo un referente en el cuidado del espacio público. Hagamos entre todos la ciudad que queremos”.

Teléfono y correo para avisos de suciedad en las calles

Muriel ha recordado que la empresa concesionaria Valoriza mantiene un canal directo de comunicación para que cualquier ciudadano pueda informar de incidencias relacionadas con la limpieza viaria.

Las notificaciones se pueden realizar a través del teléfono 683 176 032 y del correo electrónico cacereslimpia@valorizasm.com, herramientas con las que el Ayuntamiento busca agilizar la respuesta y priorizar las actuaciones en los puntos donde más se acumulan las hojas durante el otoño.