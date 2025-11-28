Atascos en Pintores y hasta fallos de cobertura: el encendido de Navidad de Cáceres rompe todos los pronósticos con un lleno histórico

El lleno de este viernes en la plaza Mayor de Cáceres para vivir el gran encendido navideño no tiene precedentes. Toda la avenida de España, la calle San Antón y San Pedro estaban hasta la bandera de gente que se dirigía al centro neurálgico de la ciudad minutos antes de las siete y media de la tarde, pero la zona en la que más personas había era la calle Pintores. El corte en Gran Vía a la altura del edificio Publio Hurtado ha provocado que todo el mundo tuviese que acceder a la plaza por Pintores, donde se ha producido un importante atasco.

Lo aseguraba Pedro Martín cuando se dirigía a disfrutar del encendido junto a sus nietos. A la altura de la calle Parras, contaba que "hoy va a haber overbooking". No se equivocaba. Cuanto más se iban acercando los cacereños a la plaza, más complicado se hacía dar un paso hacia adelante. Ha llegado un momento en el que se producían incluso cortes de cobertura.

Lleno

La estampa que se ha vivido en la plaza Mayor ha sido impresionante. No cabía un alfiler. Entre la gran estructura que se ha instalado para la pista de patinaje (con hasta 800 metros cuadrados), las miles de personas que han acudido para disfrutar de la cita, el escenario para los conciertos, las terrazas y el gigante abeto transitable de 20 metros de altura, la Navidad ha tenido un arranque de película en Cáceres.

Y nunca mejor dicho. Cuando el reloj marcaba las 19.30 horas se ha producido la primera cuenta atrás. Todo el mundo, sobre todo los niños, han contado desde diez hasta cero para el arranque del cuento que se ha proyectado en la fachada del ayuntamiento a través del sistema de 'videomapping'. Los primeros en llegar, que estaban mejor situados, han podido disfrutarlo sin problema. Pero otros muchos han llegado más apurados en el tiempo y se han tenido que conformar con verlo desde la distancia o, incluso, ni observarlo. Por ejemplo, Martina y Daniel, dos pequeños cacereños que han acudido con sus padres con la ilusión de todos los años y se han tenido que conformar con disfrutarlo desde los soportales.

Niños en el encendido navideño de Cáceres / Carlos Gil

'Videomapping'

El cuento que ha contado el 'videomapping', que era para todas las edades, ha concluido con una nueva cuenta atrás para proceder al encendido navideño de la plaza Mayor. Cuando eran las 19.37 horas, las luces de la plaza Mayor han protagonizado el momento más esperado: el gran árbol de Navidad y las cortinas de luz del consistorio se han iluminado y todo Cáceres ha comenzado a aplaudir mientras caía confeti y las máquinas tiraban humo y nieve de mentira.

Inmediatamente, ha sonado la canción de 'All I want for Christmas is you', de Mariah Carey, y la plaza ha comenzado a dar saltos de alegría. No era todo lo que había programado para este momento especial. El fin de fiesta lo ha puesto la cantante María Parrado, conocida por ganar la primera edición de La Voz Kids.

Testimonios

"Nos lo estamos pasando de maravilla", contaba Jorge, un niño de nueve años que suele acudir con sus padres cada año a disfrutar del encendido navideño. "Hay demasiada gente", comentaban los abuelos de Martín, que han acompañado a su nieto a disfrutar de una cita marcada en rojo en el calendario. "No recuerdo un encendido navideño con tantísimas personas en la plaza Mayor", coincidían dos mujeres mayores que buscaban rápidamente una salida por la calle Pintores.

También se han producido momentos de angustia en la salida, puesto que una mujer ha tenido que ser atendida tras sufrir una caída.

Cacharritos en Gloria Fuertes

No toda la Navidad va a ser en la plaza Mayor. Desde que cayó la noche, las atracciones que se han instalado en el parque Gloria Fuertes estaban llenas de niños que disfrutaban en el área de juegos infantiles. Este año, como novedad, incluye unas casetas donde habrá juegos recreativos como futbolines, mesas de air hockey y simuladores. Este espacio pretende dinamizar la vida social durante la época navideña y facilita la conciliación entre las compras y el ocio infantil.

Pista de patinaje

Eso sí, no ha llegado a tiempo la pista de patinaje. El montaje se está ultimando y la superficie sobre la que se generará el hielo ya es visible. Cabe recordar que es la de mayor superficie que se ha instalado en la ciudad en los últimos años (unos 800 metros cuadrados). No está montada todavía por culpa de la instalación eléctrica, fundamental para la generación del hielo sobre el que se patinará. En principio, podría estar disponible a comienzos de la próxima semana. Lo que sí se conoce es el precio: costará 9,50 cada entrada, pero no tendrá límite de tiempo. Tampoco han abierto todavía (lo hará en las próximas horas) el mercadillo de Cánovas.