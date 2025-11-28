El casco antiguo de Cáceres: entre el crecimiento turístico y la calidad de vida de sus residentes

El casco antiguo de Cáceres se ha consolidado como uno de los destinos culturales más visitados en los últimos años. Sus calles empedradas, sus murallas medievales y su arquitectura renacentista atraen cada año a miles de turistas, impulsados especialmente por grandes eventos que llenan de vida la ciudad monumental.

Entre los más destacados se encuentran el Mercado Medieval, el Womad, la Semana Santa (declarada de Interés Turístico Internacional) o el Festival de Teatro Clásico, citas que dinamizan la economía local y convierten sus históricas plazas en escenarios abiertos. La intensa programación cultural, unida a la apertura de nuevos alojamientos, continúa reforzando la proyección nacional e internacional del casco histórico de la ciudad.

Pero ese crecimiento también plantea retos que preocupan a los residentes. Para buena parte de los comerciantes del barrio, el incremento de visitantes ha supuesto un balón de oxígeno, mientras que residentes como Carolina destacan que "si el turismo se planifica con cabeza no tiene por qué ser problemático".

Problemas que se agravan

A pesar del impacto positivo, los vecinos advierten del deterioro de ciertas condiciones de vida que se han intensificado en los últimos años. La pérdida de plazas de estacionamiento es una de sus mayores preocupaciones. Los vecinos aseguran que las medidas actuales no tienen en cuenta la realidad del barrio y lo califica como "un problema grave".

Aunque se han planteado alternativas como aparcamientos disuasorios, la ampliación de zonas reguladas para residentes o incluso pequeños estacionamientos subterráneos, aún no existe una solución definitiva.

La movilidad es otra de las reivindicaciones más persistentes. El empedrado irregular y las carencias en cuanto a accesibilidad en la parte antigua complican el tránsito para personas mayores, carritos de bebé o usuarios de sillas de ruedas. Los residentes ecuerdan que “es una demanda que llevamos planteando desde hace tiempo, porque la ciudad debe ser accesible para todos”.

Personas paseando junto al Arco de la Estrella. / Carlos Gil

Papel clave

La Asociación de Vecinos Ciudad Monumental actúa como enlace con el equipo de Gobierno local y desarrolla campañas de sensibilización sobre el cuidado del patrimonio. Su insistencia ha permitido avances en gestión turística y mejora del entorno, aunque aseguran que aún queda camino por recorrer.

El reto, ahora, pasa por corregir todas estas deficiencias y encontrar modelos de turismo sostenible que protejan el patrimonio, impulsen la economía y garanticen la calidad de vida de quienes habitan estos entornos únicos.