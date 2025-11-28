Futbolines, mesas de air hockey y simuladores: Cáceres estrena una zona recreativa para los más pequeños en la parte baja de Cánovas

El espíritu navideño ya se respira en Cáceres, y este año viene acompañado de una novedad especialmente pensada para los más pequeños. El ayuntamiento ha habilitado una amplia zona recreativa en la parte baja del paseo de Cánovas, junto al área de juegos infantiles, que permanecerá abierta durante todas las fiestas, convirtiendo este emblemático espacio en un punto de encuentro y de ocio infantil, juvenil y familiar.

La nueva instalación, situada sobre una plataforma cubierta, ofrece una gran variedad de minijuegos y actividades interactivas que buscan fomentar la diversión y la participación. Entre las propuestas destacan varios juegos tradicionales, así como futbolines, mesas de air hockey y simuladores, que han despertado interés durante los primeros días de apertura.

La zona está diseñada para que niños de diferentes edades puedan disfrutar en un entorno seguro y dinámico. Además del entretenimiento, el espacio pretende dinamizar la vida social durante la época navideña, animando a los cacereños a pasear y disfrutar del ambiente festivo. Asimismo, facilita la conciliación entre las compras navideñas y el ocio infantil.

Dentro del programa municipal

La iniciativa forma parte del programa municipal de actividades navideñas, que busca dar un impulso adicional a Cáceres durante estas fechas tan señaladas. El tradicional mercado de Navidad en Cánovas se prevé que esté en funcionamiento este fin de semana y la ciudad ya luce desde hace días el alumbrado navideño en sus calles.

Este viernes, a las 19.30 horas, tendrá lugar el encendido en la plaza Mayor. Un evento que, según indicó la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, es esperado por “toda la ciudad, así nos lo transmiten los cacereños y cacereñas, en la calle, los empresarios y quienes quieren venir a visitarnos”.

Encendido navideño en Cáceres en 2024. / Carlos Gil

Al encendido se sumarán música, sorpresas y nieve artificial que inundará la plaza Mayor, así como un guiño a la Capitalidad Cultural 2031, generando un ambiente único y lleno de emoción.

Además, se espera que a partir de la próxima semana se pueda disfrutar de la pista de hielo más grande instalada hasta la fecha en la capital cacereña, que contará con casi 800 metros cuadrados.