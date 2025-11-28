Cáceres impulsa la huella sefardí con una nueva ruta turística transfronteriza hasta Castelo de Vide

El Ayuntamiento de Cáceres ha acogido este jueves las I Jornadas Técnicas del proyecto “Kaminos Transfronterizos, Analógicos y Digitales”, una iniciativa del Programa Operativo Interreg VI España Portugal que reúne a instituciones españolas y portuguesas con el objetivo de recuperar, proteger y difundir la huella sefardí en el territorio comprendido entre Extremadura y el Alentejo.

En el proyecto participan la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura, los municipios portugueses de Marvão, Castelo de Vide y Portalegre, la Universidad de Évora y el propio Ayuntamiento cacereño.

El concejal de Cultura y Comercio, Jorge Suárez, ha recordado durante la bienvenida que Cáceres lleva trabajando desde 1995 en la puesta en valor de su legado judío a través de la Red de Juderías de España (Caminos de Sefarad), a la que pertenece la ciudad.

Un proyecto para conectar historia, territorio y turismo sostenible

Suárez ha resaltado que Kaminos hace con la intención de recuperar y difundir el legado sefardí que une a Extremadura y el Alentejo, una herencia que, según ha señalado, “aún no ha recibido el reconocimiento que merece”. El proyecto aborda dos grandes retos compartidos: divulgar la historia de las comunidades judías que habitaron la región antes y después de los edictos de expulsión de 1492 y 1496, y crear un modelo de turismo sostenible basado en la identidad cultural, el patrimonio natural y las emociones del viajero.

“Kaminos responde a una demanda creciente. Los viajeros buscan experiencias, relatos y memorias que les permitan comprender los lugares que visitan”, ha apuntado el concejal.

Una ruta entre las juderías de Cáceres y Castelo de Vide

El objetivo central del proyecto es convertir la riqueza cultural sefardí en un producto turístico sólido, articulado en torno a una ruta transfronteriza que conectará dos de las juderías históricas más relevantes de la región: la de Cáceres y la de Castelo de Vide.

Durante la jornada celebrada se han expuesto los avances en la definición estratégica del trazado Cáceres Castelo de Vide, que incorpora los puntos de interés del recorrido, la documentación histórica y natural, la base conceptual del itinerario y el material gráfico que acompañará a las siguientes fases del proyecto.

Cooperación

Jorge Suárez ha subrayado que Kaminos es “un ejemplo de cooperación institucional y transfronteriza, que demuestra que la frontera no separa, sino que une una historia común y un futuro compartido”.

La diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín, ha expresado su deseo de que las jornadas impulsen “el diálogo, el intercambio de conocimientos y el avance de un proyecto que tendrá un impacto cultural, social y turístico muy significativo en el territorio”.