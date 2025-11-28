Cánovas tendrá su primera frutería a pie de calle en Cáceres: la floristería Bouquet pasa a la empresa González Pulido

Un paseo por Cánovas nunca defrauda. Cada día puedes encontrarte algo nuevo. Este viernes, mientras los operarios de las casetas de Navidad instalaban los últimos recintos y los cacharritos de la parte baja ya estaban funcionando, en la antigua Floristería Bouquet ya se podía vislumbrar que iba a crearse un nuevo negocio.

"Próxima apertura: Frutas González Pulido", rezaban los carteles ubicados justo en la gran cristalera. Tapado con papel marrón, no se puede observar el interior del establecimiento, donde ya están trabajando los obreros para ponerlo a punto. El objetivo de la empresa, tal y como ha confirmado a este diario su gerente, Raúl González, es abrir sus puertas a mediados del mes de diciembre.

Quinta tienda

Se convertirá, de esta forma, en el quinto establecimiento que tienen por la ciudad de Cáceres (además de su almacén en el polígono empresarial de Mejostilla) y en la primera frutería a pie de calle que habrá en la arteria principal de la ciudad. "Hemos tenido la posibilidad de escoger porque había muchísimos locales vacíos, y nos hemos quedado con este. Creemos que es una gran oportunidad", ha señalado.

Local donde abrirá la frutería. / E. P.

Esta empresa tiene claros sus objetivos: vender lo máximo posible, pero siempre de su tierra. Por ello, la gran parte de sus productos provienen de territorio extremeño, sobre todo en temporada. No renuncian, eso sí, a frutas y verduras llegadas de todo el país.

Rastrillo solidario

El local que albergaba la antigua Floristería Bouquet se había convertido en los últimos días y de forma temporal en un rastrillo solidario. La oenegé Manos Unidas vendía en el establecimiento libros a un precio máximo de seis euros para destinarlo a causas benéficas.

Hasta el pasado mes de mayo (cuando cerró por jubilación), Bouquet era una de las floristerías más antiguas de Cáceres, especializadas en el sector de la jardinería y la flor cortada. Llevaban más de 30 años elaborando arreglos florales y decoraciones para todo tipo de eventos. En esa longevidad ha tenido que ver la atención personalizada, así como la calidad y excelencia de los productos.