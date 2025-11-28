Infraestructuras
El centro ibérico de energía de Cáceres promueve la conexión entre ciencia y empresa con una jornada de networking
El encuentro reunirá a compañías del sector energético para promover proyectos de innovación y transferencia tecnológica
El Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) ha abierto el periodo de inscripción para la I Jornada de Networking CIIAE-Empresa (Conectamos Energía e Innovación), que se celebrará el 10 de diciembre en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica de Cáceres. La participación es gratuita y la inscripción puede formalizarse a través de la web de FUNDECYT-PCTEX, donde también está disponible toda la información del evento.
UE
La jornada nace con el objetivo de estrechar la colaboración entre el centro y el tejido productivo, acercando a las empresas los recursos y capacidades científico-tecnológicas del CIIAE y fomentando nuevas oportunidades de innovación en un ámbito estratégico para la Unión Europea como es el almacenamiento energético.
Las compañías asistentes podrán conocer de primera mano las infraestructuras científico-técnicas del centro y explorar vías de cooperación en áreas como el hidrógeno verde, las tecnologías de baterías o las soluciones térmicas avanzadas. El encuentro está dirigido a organizaciones del sector energético, industria auxiliar, pymes innovadoras, agentes tecnológicos y profesionales vinculados a la transición energética.
Jornadas
El CIIAE ofrecerá durante la jornada una visión detallada de sus servicios, desde la investigación aplicada y los ensayos de materiales hasta el desarrollo de prototipos y la validación de tecnologías en ámbitos como hidrógeno, baterías y sistemas térmicos. Además, el centro presta asesoramiento técnico especializado, impulsa proyectos de I+D+i y pone a disposición de las empresas laboratorios de vanguardia para acelerar procesos de desarrollo y reducir riesgos en la implantación de nuevas soluciones.
El programa incluye presentaciones institucionales, sesiones divulgativas, un recorrido guiado por los laboratorios y un espacio estructurado de networking para fomentar el intercambio de ideas y el desarrollo de iniciativas conjuntas. También se celebrará una mesa redonda con casos reales de colaboración entre el CIIAE y el sector productivo. El Networking Café, patrocinado por Grupo Pitarch, facilitará un entorno distendido para el diálogo y la detección de oportunidades compartidas.
CIIAE
Con esta iniciativa, el CIIAE busca reforzar su conexión con las empresas y orientar mejor su actividad investigadora hacia los desafíos del sector, potenciando la transferencia de conocimiento y la aplicación industrial de los resultados en un entorno clave para el futuro energético. El objetivo es contribuir a consolidar a Extremadura como territorio de referencia en tecnologías energéticas emergentes.
La jornada está financiada por la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, a través de la línea de ayudas para la divulgación de resultados de investigación a la sociedad correspondiente a la Línea 3 del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
- Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
- Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
- Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
- Los negocios chinos ya no son de 'Todo a 100': Andy y Ana abren su tienda de moda en pleno corazón de Cáceres
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar