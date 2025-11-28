El centro ibérico de energía de Cáceres promueve la conexión entre ciencia y empresa con una jornada de networking

El Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) ha abierto el periodo de inscripción para la I Jornada de Networking CIIAE-Empresa (Conectamos Energía e Innovación), que se celebrará el 10 de diciembre en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica de Cáceres. La participación es gratuita y la inscripción puede formalizarse a través de la web de FUNDECYT-PCTEX, donde también está disponible toda la información del evento.

La jornada nace con el objetivo de estrechar la colaboración entre el centro y el tejido productivo, acercando a las empresas los recursos y capacidades científico-tecnológicas del CIIAE y fomentando nuevas oportunidades de innovación en un ámbito estratégico para la Unión Europea como es el almacenamiento energético.

Las compañías asistentes podrán conocer de primera mano las infraestructuras científico-técnicas del centro y explorar vías de cooperación en áreas como el hidrógeno verde, las tecnologías de baterías o las soluciones térmicas avanzadas. El encuentro está dirigido a organizaciones del sector energético, industria auxiliar, pymes innovadoras, agentes tecnológicos y profesionales vinculados a la transición energética.

El CIIAE ofrecerá durante la jornada una visión detallada de sus servicios, desde la investigación aplicada y los ensayos de materiales hasta el desarrollo de prototipos y la validación de tecnologías en ámbitos como hidrógeno, baterías y sistemas térmicos. Además, el centro presta asesoramiento técnico especializado, impulsa proyectos de I+D+i y pone a disposición de las empresas laboratorios de vanguardia para acelerar procesos de desarrollo y reducir riesgos en la implantación de nuevas soluciones.

El programa incluye presentaciones institucionales, sesiones divulgativas, un recorrido guiado por los laboratorios y un espacio estructurado de networking para fomentar el intercambio de ideas y el desarrollo de iniciativas conjuntas. También se celebrará una mesa redonda con casos reales de colaboración entre el CIIAE y el sector productivo. El Networking Café, patrocinado por Grupo Pitarch, facilitará un entorno distendido para el diálogo y la detección de oportunidades compartidas.

Con esta iniciativa, el CIIAE busca reforzar su conexión con las empresas y orientar mejor su actividad investigadora hacia los desafíos del sector, potenciando la transferencia de conocimiento y la aplicación industrial de los resultados en un entorno clave para el futuro energético. El objetivo es contribuir a consolidar a Extremadura como territorio de referencia en tecnologías energéticas emergentes.

La jornada está financiada por la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, a través de la línea de ayudas para la divulgación de resultados de investigación a la sociedad correspondiente a la Línea 3 del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación.