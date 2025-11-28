Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras

El centro ibérico de energía de Cáceres promueve la conexión entre ciencia y empresa con una jornada de networking

El encuentro reunirá a compañías del sector energético para promover proyectos de innovación y transferencia tecnológica

Jornadas de networking en el CIIAE.

Jornadas de networking en el CIIAE. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) ha abierto el periodo de inscripción para la I Jornada de Networking CIIAE-Empresa (Conectamos Energía e Innovación), que se celebrará el 10 de diciembre en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica de Cáceres. La participación es gratuita y la inscripción puede formalizarse a través de la web de FUNDECYT-PCTEX, donde también está disponible toda la información del evento.

UE

La jornada nace con el objetivo de estrechar la colaboración entre el centro y el tejido productivo, acercando a las empresas los recursos y capacidades científico-tecnológicas del CIIAE y fomentando nuevas oportunidades de innovación en un ámbito estratégico para la Unión Europea como es el almacenamiento energético.

Las compañías asistentes podrán conocer de primera mano las infraestructuras científico-técnicas del centro y explorar vías de cooperación en áreas como el hidrógeno verde, las tecnologías de baterías o las soluciones térmicas avanzadas. El encuentro está dirigido a organizaciones del sector energético, industria auxiliar, pymes innovadoras, agentes tecnológicos y profesionales vinculados a la transición energética.

Jornadas

El CIIAE ofrecerá durante la jornada una visión detallada de sus servicios, desde la investigación aplicada y los ensayos de materiales hasta el desarrollo de prototipos y la validación de tecnologías en ámbitos como hidrógeno, baterías y sistemas térmicos. Además, el centro presta asesoramiento técnico especializado, impulsa proyectos de I+D+i y pone a disposición de las empresas laboratorios de vanguardia para acelerar procesos de desarrollo y reducir riesgos en la implantación de nuevas soluciones.

El programa incluye presentaciones institucionales, sesiones divulgativas, un recorrido guiado por los laboratorios y un espacio estructurado de networking para fomentar el intercambio de ideas y el desarrollo de iniciativas conjuntas. También se celebrará una mesa redonda con casos reales de colaboración entre el CIIAE y el sector productivo. El Networking Café, patrocinado por Grupo Pitarch, facilitará un entorno distendido para el diálogo y la detección de oportunidades compartidas.

CIIAE

Con esta iniciativa, el CIIAE busca reforzar su conexión con las empresas y orientar mejor su actividad investigadora hacia los desafíos del sector, potenciando la transferencia de conocimiento y la aplicación industrial de los resultados en un entorno clave para el futuro energético. El objetivo es contribuir a consolidar a Extremadura como territorio de referencia en tecnologías energéticas emergentes.

Noticias relacionadas y más

La jornada está financiada por la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, a través de la línea de ayudas para la divulgación de resultados de investigación a la sociedad correspondiente a la Línea 3 del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
  2. Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
  3. Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
  4. Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
  5. Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
  6. Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
  7. Los negocios chinos ya no son de 'Todo a 100': Andy y Ana abren su tienda de moda en pleno corazón de Cáceres
  8. Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar

El Gran Teatro rinde homenaje a Antonio Luis Suárez Barquero, referente musical de varias generaciones

El Gran Teatro rinde homenaje a Antonio Luis Suárez Barquero, referente musical de varias generaciones

El paisajista contemporáneo Miguel Urquijo diseñará los jardines de los apartamentos de lujo del Palacio de Abrantes de Cáceres

El paisajista contemporáneo Miguel Urquijo diseñará los jardines de los apartamentos de lujo del Palacio de Abrantes de Cáceres

Más de 500 viviendas públicas en Cáceres: ¿Cuáles son los requisitos para conseguirlas?

Más de 500 viviendas públicas en Cáceres: ¿Cuáles son los requisitos para conseguirlas?

El centro ibérico de energía de Cáceres promueve la conexión entre ciencia y empresa con una jornada de networking

El centro ibérico de energía de Cáceres promueve la conexión entre ciencia y empresa con una jornada de networking

Cáceres impulsa la huella sefardí con una nueva ruta turística transfronteriza hasta Castelo de Vide

Cáceres impulsa la huella sefardí con una nueva ruta turística transfronteriza hasta Castelo de Vide

Las familias vulnerables de Cáceres reciben más de 1,1 millones de euros y la ciudad refuerza su red social

Las familias vulnerables de Cáceres reciben más de 1,1 millones de euros y la ciudad refuerza su red social

Los Premios de la Música Extremeña regresan al Gran Teatro con una gala reforzada y un jurado de más de 30 expertos

Los Premios de la Música Extremeña regresan al Gran Teatro con una gala reforzada y un jurado de más de 30 expertos

Rafa Vizcaíno, el emblema de la cafetería universitaria: la vida detrás de la barra

Rafa Vizcaíno, el emblema de la cafetería universitaria: la vida detrás de la barra
Tracking Pixel Contents