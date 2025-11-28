Nuestro pasado
¿Qué donó Baldomero González Álvarez, médico de la Casa Real, a la patrona de Cáceres?
Académico y médico de la Casa Real, fue impulsor de iniciativas legislativas y dejó una importante obra escrita en la especialidad pediátrica
En junio de 1927 la leche condensada El Niño arrasa en la ciudad y el extremeño Baldomero González Álvarez, el médico de la Casa Real, dona a la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres, "un bello objeto de arte". Se trataba de una capa.
¿Quién fue Baldomero González?
El doctor Baldomero, Médico de Cámara de la Casa Real desde 1912 y senador por la Real Academia de Medicina durante el reinado de Alfonso XIII entre 1914 y 1915, fue una de las figuras más destacadas de la pediatría española de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Académico de número desde 1895, con la medalla 20, formó parte del grupo de facultativos de prestigio del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, institución impulsada por la Duquesa de Santoña y concebida desde su origen como un centro pionero en el desarrollo clínico y científico de la pediatría.
Impulsó proyectos de ley
Primer presidente de la Sociedad de Pediatría de Madrid, fundada en 1915, dejó una obra escrita esencial en la especialidad, con tratados como Anatomía y fisiología especiales del niño e Higiene de los niños. También ejerció una activa labor legislativa y social, impulsó en 1916 y 1921 proyectos de ley que proponían exigir un certificado médico prenupcial para evitar matrimonios con riesgo de transmisión de enfermedades hereditarias, iniciativas que no prosperaron y fue vicepresidente del primer consejo nacional de los Exploradores de España.
