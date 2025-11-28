La empresa extremeña que garantizará que las obras de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres sean de calidad

Una empresa extremeña se va a encargar de garantizar la calidad de la obra de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, cuya construcción lleva semanas adjudicada a las empresas Sacyr y Gévora. La Junta de Extremadura dio luz verde el pasado mes de octubre a este nuevo contrato en Consejo de Gobierno.

La licitación contaba con un presupuesto total de 1.052.700 euros, de los que un 85% se financiará con cargo a los fondos europeos. Después de que el plazo para presentar propuestas concluyese en hace un par de meses, se ha optado por la empresa extremeña Elaborex, con sede física en Badajoz. Eso sí, la baja en el precio es considerable: se encargarán de controlar el proceso por 680.262 euros. Cuando comiencen la construcción (que se adjudicó por más de 180 millones de euros), tendrán un plazo de 42 meses. El proyecto ha sido calificado como "la mayor obra de la historia del Servicio Extremeño de Salud".

El "nuevo" hospital

Esta segunda fase sumará al complejo hospitalario 431 camas, diez nuevos quirófanos, 182 consultas, 20 boxes de UCI, doce camas de corta estancia, dos salas de resonancias, cuatro salas de Rayos X y dos salas de TAC, además de una residencia de familiares con 30 habitaciones. Del mismo modo, contempla una nueva base mixta de emergencias para ambulancias y helicópteros.

Anteproyecto de la 2ª fase presentado en 2022. Se añade ahora un 22% más de superficie para incluir los espacios que requieren los especialistas. / CEDIDA

En definitiva, consistirá en la construcción de un gran edificio anexo al que se inauguró en 2019 y contempla 97.000 metros cuadrados construidos y un diseño funcional y reformulado respondiendo a las necesidades de profesionales y pacientes.

Si no se producen alegaciones y se cumple el mejor de los escenarios planteados, la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres podría arrancar a finales de este mismo año o a inicios del siguiente y, siempre que no haya demoras, podría estar completo en 2030 tras numerosas demoras y esperas vinculadas a trámites administrativos.