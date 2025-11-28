Extremúsika 2026: Fernandocosta, Reincidentes y Kaydy Cain, nuevas confirmaciones que encabezan el cartel

El festival Extremúsika 2026 presenta un segundo avance de cartel con veintiún nuevos artistas, un anuncio que amplía de forma contundente la programación ya iniciada con la confirmación de Sanguijuelas del Guadiana, que ofrecerán su única fecha en Cáceres y provincia. El evento se celebrará los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo en el Recinto Hípico de Cáceres, estrenando su nueva ubicación en el calendario, en pleno puente y con vocación de convertirse en el gran encuentro musical de la primavera.

Un bloque urbano encabezado por Fernandocosta

En este segundo avance destaca la incorporación de Fernandocosta, uno de los nombres más potentes del rap nacional, que llega con su estilo crudo y directo para liderar la parte urbana del cartel. Junto a él, MVRK, fenómeno viral entre las nuevas generaciones, y Kaydy Cain, reconocido por su eclecticismo y carácter experimental, aportarán variedad y energía.

A ellos se suman artistas de fuerte personalidad musical como Nikone, con su mezcla de rap, reggae, soul y flamenco, JP Fernández, representante del flamenco urbano más honesto y el canario Lucho RK, que aportará sonoridades latinas. El espacio urbano se completa con Metrica, Santa Salut, Yassir y el cacereño Devo KCRS, ejemplo del apoyo del festival al talento emergente local.

Nombres históricos

Además, el festival incorpora a diversas bandas míticas como 'Def Con Dos', que celebran el XXX aniversario de su rompedor punk-metal-rap, Reincidentes, clásicos del rock sevillano, Hamlet, con casi cuatro décadas de trayectoria y Narco, imprescindibles en la escena hardcore-industrial del país. También se suman Los de Marras, el punk rock vasco de Kaos Etíliko, el rock andaluz de Gato Ventura, hijo del icónico guitarrista Paco Ventura y la potencia melódica de Sons of Aguirre & Scila.

La vertiente más festiva llegará con Balkan Bomba, expertos en convertir cualquier escenario en un torbellino de ritmos balcánicos, y con Serko, una de las sensaciones actuales del flamenco fusión, impulsado por su reciente éxito en un spot televisivo.

Extremúsika quiere convertirse en el primer gran festival de la primavera, y para ello incorporará una zona de descanso libre para quienes deseen vivir el evento desde dentro durante los tres días. La organización anunciará próximamente servicios de autobuses desde distintos puntos del país, facilitando el acceso al público. Con este segundo avance, el festival confirma su apuesta por una programación sólida y diversa, que abarca rock, rap, mestizaje y nuevas tendencias urbanas.