Asuntos sociales
Las familias vulnerables de Cáceres reciben más de 1,1 millones de euros y la ciudad refuerza su red social
El ayuntamiento concede las ayudas de emergencia, contingencia y mínimos vitales, que han beneficiado a más de un millar de personas en la ciudad
El Ayuntamiento de Cáceres ha destinado este año más de 1,1 millones de euros en ayudas sociales dirigidas a personas y familias en situación de vulnerabilidad. Las prestaciones, gestionadas por el Instituto de Asuntos Sociales (IMAS), incluyen ayudas económicas de emergencia, apoyos extraordinarios para contingencias y subvenciones para cubrir los suministros de mínimos vitales.
Según explicó la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, en la reunión del Consejo Rector del IMAS, hasta el 21 de noviembre se han concedido 487 ayudas de emergencia social que han beneficiado a 345 unidades familiares (alrededor de 1.035 personas). El importe total alcanza los 317.091,79 euros. La zona Centro concentra el mayor número de ayudas (202), seguida de la zona Norte (180) y Aldea Moret (105).
Necesidades
Estas ayudas cubren necesidades como alquiler, vestido y calzado, alojamiento alternativo, material escolar y productos farmacéuticos, permitiendo una respuesta rápida para quienes atraviesan situaciones urgentes.
En el capítulo de apoyos extraordinarios para contingencias, el Ayuntamiento ha tramitado 314 solicitudes por un total de 466.183,14 euros, dentro de un presupuesto global de 481.418,99 euros.
Mínimos vitales
A ello se suman las ayudas destinadas a los mínimos vitales, con 6.805 facturas de energía, agua y otros suministros esenciales gestionadas este año. El importe asciende a 269.829,91 euros, de un presupuesto inicial de 366.250 euros.
Solís ha puesto en valor el trabajo del personal del IMAS, al que ha descrito como “intachable y admirable”. “Los técnicos gestionan y resuelven en tiempo y forma unas ayudas vitales para sus destinatarios, garantizando su bienestar e intentando mejorar su calidad de vida”, ha señalado. La concejala ha destacado además que el IMAS gestiona el 49% de las transacciones económicas anuales de todo el Ayuntamiento, lo que evidencia el peso y la complejidad de su labor.
- Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
- Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
- Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
- Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
- Los negocios chinos ya no son de 'Todo a 100': Andy y Ana abren su tienda de moda en pleno corazón de Cáceres
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar