Las familias vulnerables de Cáceres reciben más de 1,1 millones de euros y la ciudad refuerza su red social

El Ayuntamiento de Cáceres ha destinado este año más de 1,1 millones de euros en ayudas sociales dirigidas a personas y familias en situación de vulnerabilidad. Las prestaciones, gestionadas por el Instituto de Asuntos Sociales (IMAS), incluyen ayudas económicas de emergencia, apoyos extraordinarios para contingencias y subvenciones para cubrir los suministros de mínimos vitales.

Según explicó la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, en la reunión del Consejo Rector del IMAS, hasta el 21 de noviembre se han concedido 487 ayudas de emergencia social que han beneficiado a 345 unidades familiares (alrededor de 1.035 personas). El importe total alcanza los 317.091,79 euros. La zona Centro concentra el mayor número de ayudas (202), seguida de la zona Norte (180) y Aldea Moret (105).

Necesidades

Estas ayudas cubren necesidades como alquiler, vestido y calzado, alojamiento alternativo, material escolar y productos farmacéuticos, permitiendo una respuesta rápida para quienes atraviesan situaciones urgentes.

Encarna Solís, concejala del Imas en Cáceres, en una imagen de archivo. / Carlos Gil

En el capítulo de apoyos extraordinarios para contingencias, el Ayuntamiento ha tramitado 314 solicitudes por un total de 466.183,14 euros, dentro de un presupuesto global de 481.418,99 euros.

Mínimos vitales

A ello se suman las ayudas destinadas a los mínimos vitales, con 6.805 facturas de energía, agua y otros suministros esenciales gestionadas este año. El importe asciende a 269.829,91 euros, de un presupuesto inicial de 366.250 euros.

Solís ha puesto en valor el trabajo del personal del IMAS, al que ha descrito como “intachable y admirable”. “Los técnicos gestionan y resuelven en tiempo y forma unas ayudas vitales para sus destinatarios, garantizando su bienestar e intentando mejorar su calidad de vida”, ha señalado. La concejala ha destacado además que el IMAS gestiona el 49% de las transacciones económicas anuales de todo el Ayuntamiento, lo que evidencia el peso y la complejidad de su labor.