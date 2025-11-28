El Gran Teatro rinde homenaje a Antonio Luis Suárez Barquero, referente musical de varias generaciones

Talento y memoria cultural en la ciudad este viernes.

La Filmoteca proyecta 'La Furia' en un pase especial

La Filmoteca de Extremadura ofrecerá hoy una proyección especial de la película La Furia desde las 19.30 hasta las 21.00 horas. El filme, conocido por su intensidad emocional y su potente carga dramática, narra la historia de un personaje que se ve arrastrado a situaciones límite donde la venganza y la redención se entrelazan. Destaca por su fotografía expresiva y un ritmo que mantiene al espectador en tensión constante.

Escena de la película 'La furia'. / Cedida

La sesión forma parte del ciclo dedicado a cine contemporáneo y se espera una buena afluencia de público interesado en esta obra de fuerte impacto audiovisual.

'Goya Reload', una experiencia poética y directa sobre poder y memoria

El artista Samuel Hereza presenta Goya Reload, una propuesta escénica que sitúa a Francisco de Goya como testigo incómodo del presente. La performance articula cuerpo, imagen y capas sonoras para abordar temas que el pintor dejó abiertos. El poder, la violencia y la memoria desde un enfoque directo y sin solemnidad.

Cartel oficial del evento. / Cedida

La pieza utiliza el cuerpo como lienzo y el gesto como herramienta expresiva, incorporando la mirada del público como elemento activo. No busca ilustrar a Goya, sino actualizar su legado en un recorrido físico y poético que alterna intensidad y suspensión, y que reinterpreta referencias históricas. Se presenta este 28 de noviembre, de 21.30 a 23.00, en el Espacio Belleartes.

Homenaje a Antonio Luis Suárez Barquero en el Gran Teatro

Este viernes 28, a las 20.00 horas, el Gran Teatro de Cáceres acogerá un emotivo homenaje en memoria de Antonio Luis Suárez Barquero, maestro inolvidable cuya vida estuvo dedicada plenamente a la música y a la enseñanza. Coincidiendo con la Festividad de Santa Cecilia y con el primer aniversario de su fallecimiento, familiares, amigos y músicos celebrarán su figura y su legado.

Cacereño universal, Suárez Barquero llevó el nombre de su ciudad con orgullo tanto como solista como en su labor como director. Su carácter sereno, su energía inagotable y su sonrisa permanente marcaron a varias generaciones de músicos, muchos de los cuales hoy son docentes y profesionales en conservatorios, orquestas y escuelas de música. Impulsor de proyectos culturales, logró que el Conservatorio de Plasencia obtuviera la validez académica profesional en tiempo récord, fundó bandas y fortaleció centros oficiales que hoy son pilares formativos en Extremadura. Su trayectoria artística le llevó a representar a Cáceres en numerosos conciertos y a colaborar como solista con formaciones como la Orquesta de Roberto Grandío, siempre rodeado de amistades como Pedro Iturralde y referentes extremeños como Esteban Sánchez o Miguel del Barco.

En este acto, la ciudad recordará a uno de sus músicos más destacados y agradecerá una vida entregada a la cultura y al crecimiento musical de toda la región.